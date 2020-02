Prefeito vistoria alargamento da Marquês do Paraná, cuja obra termina em abril

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves vistoriou as obras de alargamento da Avenida Marquês do Paraná, que prevê a implantação de uma faixa exclusiva para ônibus em cada sentido da avenida, ciclovia bidirecional, parada de ônibus sobre o mergulhão Ângela Fernandes - nos mesmos moldes arquitetônicos das estações da Transoceânica - além de calçadas acessíveis dos dois lados da avenida, novo paisagismo, melhorias na drenagem, iluminação de LED e sinalização para pedestres.

“Há décadas, Niterói não recebia grandes obras de infraestrutura ou realizava investimentos na mobilidade urbana. Nossa gestão implantou o túnel que liga Charitas à Região Oceânica. Hoje, o transporte coletivo de Niterói tem a frota mais moderna do Brasil, mais de 90% dela climatizada. Implementamos a tarifa intermodal que integra os ônibus municipais às barcas. Esta obra é mais um marco para a mobilidade da cidade, promovendo a redução no tempo de deslocamento de Icaraí até o Centro e do Centro até Icaraí nos horários de rush. Milhares de trabalhadores ganharão mais tempo para o descanso depois da jornada de trabalho diário”, declarou o prefeito.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, destacou que, além de melhorar o fluxo em uma das principais vias da cidade, o projeto vai estimular ainda mais o uso da bicicleta.

“Será possível ir da Zona Sul ao Centro de bicicleta, ônibus, carro, a pé e até de skate, tendo em vista que as pistas não possuem juntas”, afirmou. “Não é somente uma obra de aumento de capacidade, mas também de criação de alternativas de mobilidade urbana sustentável”.

As intervenções têm previsão de término para abril. Na próxima terça-feira será iniciada a retirada dos postes da Rua Doutor Celestino e a colocação de asfalto na faixa sentido Icaraí. Para isso, o governo municipal fez a desapropriação e demolição de mais de 50 imóveis no trecho entre as ruas Doutor Celestino e Miguel de Frias, necessárias para o alargamento da via e a implantação da ciclovia bidirecional.

A reurbanização da Marquês do Paraná é a primeira obra realizada com recursos obtidos através do modelo de outorga onerosa, que financiará ações do processo de requalificação do Centro. Estão sendo utilizados cerca de R$ 12 milhões já pagos por investidores que tiveram seus projetos aprovados para a região central da cidade.