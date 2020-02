Bloco Mancando de Ré desfila neste sábado abrindo o carnaval de Santa Rosa

Niterói - Com um público estimado em quatro mil pessoas, o bloco Mancando de Ré vai abrir neste sábado às 17 horas o Carnaval 2020 do bairro de Santa Rosa. Com concentração a partir das 15 horas na Rua Américo Oberlander esquina com Rua Santa Rosa, o Mancando de Ré passará pelo Largo do Marrão, seguirá pela Rua Geraldo Martins e Cinco de Julho e retornará à Rua Santa Rosa, ponto inicial do desfile, mas com uma peculiaridade: os foliões, inclusive a bateria, estarão pulando de costas em uma perna só.

Esse ano o enredo do bloco será o beijo e suas mais diferentes formas de manifestação.

“Vamos mostrar que o amor é tudo na vida e que devemos estar em paz e união. O beijo é a celebração do amor”, afirma o fundador, Léo Batalha.

O Mancando de Ré desfilou pela primeira vez há 14 anos, fruto de uma brincadeira entre amigos que jogavam futebol no Clube Marieta, localizado no mesmo bairro.

“O sucesso do desfile de 2006 foi tão grande que nunca mais paramos. Na época fizemos uma brincadeira e uma homenagem a um garçom que nos servia. Ele tinha uma pequena deficiência na perna e se deslocava do balcão às mesas pulando em uma perna só. Ele gostou tanto que foi o destaque do desfile. Depois disso, pular de costas virou a nossa marca registrada”, relembra Léo.