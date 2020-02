Chuva forte adia início da faixa reversível no mergulhão da Marquês do Paraná

Niterói - Devido à atuação de núcleos de chuva moderada a forte sobre o município na tarde desta segunda-feira e a previsão de mais chuva acompanhada de raios e rajadas de vento para esta madrugada de terça-feira, a implantação da faixa reversível no Mergulhão da Marquês do Paraná, que começaria nesta terça às 6h, foi adiada para o dia seguinte. A partir de quarta-feira, os motoristas que seguem pela Avenida Marquês do Paraná em direção ao Centro e à Ponte Rio-Niterói poderão trafegar por uma faixa reversível por dentro do mergulhão Ângela Fernandes, no período das 6h às 10h. A alteração, que durará duas semanas, pretende compensar a interdição de uma faixa da avenida para realização de obras de drenagem na via.



O desvio pelo túnel será feito em uma faixa, com entrada dos carros antes do Hospital Universitário Antonio Pedro e saída próxima ao quartel do Corpo de Bombeiros. Para quem segue no sentido Icaraí, durante esse período, o tráfego ficará em uma faixa. Agentes de trânsito da Nittrans estarão posicionados nestes locais e em pontos estratégicos para orientar os motoristas.