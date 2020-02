Evelyn Montesano volta à telinha da Globo vivendo personagem na novela das sete

Niterói - A niteroiense Evelyn Montesano retornou nesta semana para a TV na pele de Zuleika em "Salve-se Quem Puder". A nova personagem da novela das sete horas da Rede Globo é uma das babás com quem Mosquito (Ygor Marçal) e Queen (Alice Palmar) aprontam, já que as crianças não querem ninguém tomando conta dele, fazendo de tudo para afugentar as moças. E isso pode incluir jogar um balde de tinta verde nas desprevenidas novatas, como acontecerá com a coitada da Zuleika.

"Tive que tomar um longo banho nos estúdios e depois novamente em casa para tirar a tinta, e ainda assim no dia seguinte continuava com um um pedaço da orelha verde", diverte-se a atriz. "Faria tudo de novo com certeza!".

Também com passagens pela teledramaturgia da Rede Record, esse é o quarto trabalho de Evelyn Montesano na telinha da Globo. Antes do atual folhetim, a atriz gravou para "Rock Story", "Pega Pega" e "Orgulho e Paixão".