Rio do Ouro será o próximo bairro a receber obras de drenagem e pavimentação

Niterói - O bairro de Rio do Ouro será o próximo contemplado com obras de drenagem e pavimentação realizadas pela Prefeitura. No total, 11 ruas serão urbanizadas e o investimento para essas intervenções será de R$ 7,2 milhões. A homologação da licitação foi publicada no Diário Oficial de sábado e após a elaboração do contrato será assinada a ordem de início das obras os próximos dias. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em seis meses. Entre as vias que receberão as obras estão as estradas João Saramago, Jean Vallenteau Moliac, Holanda, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, França, Portugal e Suíça e as ruas Noruega e Argemiro Azevedo.

Já foram drenados e pavimentados o Cafubá, a Fazendinha, o Bairro Peixoto, o Boa Vista e parte de Piratininga, Camboinhas, Maravista e Maralegre, em um total de mais de 150 ruas com obras executadas. Em 2019, a Prefeitura anunciou o novo pacote de obras para a Região Oceânica com projeto para contemplar mais de 200 ruas incluídas. As intervenções serão realizadas em Serra Grande, Maravista, Santo Antônio, Maralegre e Engenho do Mato, com investimento de R$ 210 milhões, entre recursos municipais e da Cooperação Andina de Fomento (CAF).

“Realizamos nos últimos sete anos o maior investimento em macrodrenagem e pavimentação já registrado em nossa cidade, especialmente na Região Oceânica, que sofreu durante décadas com a ausência do poder público. Esses investimentos são fundamentais para a qualidade de vida dos moradores e para uma Niterói cada vez mais resiliente e equilibrada”, afirma o prefeito Rodrigo Neves. "Desde 2013, nossa gestão já investiu mais de R$ 350 milhões em obras de infraestrutura".