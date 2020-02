Projeto Nova Geração abre inscrições para cursos gratuitos em Cieps reabertos

Niterói - Fechados há mais de 15 anos, os Cieps Anísio Teixeira, no Fonseca, e Esther Botelho, no Cantagalo, foram reabertos pela Prefeitura com cursos gratuitos fora do turno escolar e estão com inscrições abertas neste mês de fevereiro. Os espaços batizados de Nova Geração já somam 1.190 alunos de seis a 29 anos. O projeto faz parte do Pacto Niterói Contra a Violência - um conjunto de iniciativas do governo municipal para prevenir e combater o avanço da criminalidade na cidade.

Para se inscrever em algum dos 15 cursos oferecidos, basta comparecer a um dos dois locais, levando carteira de identidade ou certidão de nascimento e um comprovante de residência. Menores de idade precisam estar acompanhados do responsável. Os interessados poderão se inscrever em mais de um curso, desde que tenham disponibilidade de horário para frequentar as aulas. O atendimento acontece das 8h às 20h. O Anísio Teixeira tem hoje 650 alunos e o Esther Botelho, 540 alunos, divididos em 149 turmas no Cantagalo e 110 no Fonseca.

Na área de esportes, estão sendo oferecidas aulas de futsal, handebol, vôlei, basquete, alongamento e treinamento funcional; nas lutas, há capoeira, jiu-jitsu, muay-thai e judô. No segmento de cultura e lazer, tem aulas de balé, danças urbanas, percussão e teatro. São disponibilizadas também atividades que funcionam como complementação escolar, como aulas multipedagógicas, oficinas de leitura e consciência corporal para crianças, artes, trabalhos manuais e informática.

As duas unidades contam, ainda, com espaços voltados à tecnologia: um laboratório para organização de competências técnicas e uma sala de inovação tecnológica, com todo o suporte e os recursos atuais mais avançados. Também são oferecidos cursos de capacitação profissional e empreendedorismo.

“A seleção dos cursos oferecidos foi feita a partir da necessidade da comunidade. A proposta sempre é somar para contribuir com o desenvolvimento saudável dessas crianças e adolescentes. Não é simples para todos estar adequado ao padrão escolar tradicional, com isso, o Espaço Nova Geração tem uma ampla oferta de cursos, algumas dinâmicas bem refinadas de atendimento em algumas modalidades, que muito pode contribuir para essa integração do padrão escolar tradicional”, explica Marília Rocha, gestora do Espaço Nova Geração.



O projeto conta com 30 professores, além da equipe técnica multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais e pedagógicos, educadores, estagiários e merendeiras. O ENG oferece um lanche balanceado aos participantes como complemento à alimentação escolar, onde é servida a refeição principal.



Após atingir as metas de alunos, o ENG quer agora incubar empresas e fornecer suporte técnico necessário à área de empreendedorismo por meio de parcerias com o Sistema S para que os certificados fornecidos pelo Nova Geração sejam referência de formação de jovens e facilitem a entrada no mercado de trabalho.