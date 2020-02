Fernanda Abreu e Sargento Pimenta encerram programação do Sesc Verão Niterói

Niterói - Neste final de semana, a programação do SESC Verão 2020 na Praia de São Francisco (em frente ao restaurante Família Paludo e à Praça do Rádio Amador) será fechada com chave de ouro: a cantora Fernanda Abreu (15/02) e o bloco Sargento Pimenta (16/02) se apresentam gratuitamente, no sábado e no domingo, ambos às 19h. Além dos shows, o público poderá aproveitar também as diversas atrações esportivas, recreativas e de lazer promovidas abertamente no local. O projeto Sesc Verão é realizado pelo SESC RJ em parceria com a Prefeitura de Niterói e o Sindilojas Niterói. A programação completa pode ser consultada em www.sescverao.com.br.



A DJ Rootscidade abre a programação musical no sábado às 17h30. Em seguida, a cantora Fernanda Abreu apresenta sua turnê “Amor Geral”, que já percorreu várias capitais brasileiras, festivais e cidades do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. O repertório traz músicas inéditas e grandes sucessos da carreira da artista.

No domingo, a banda Bloody Mary inicia os trabalhos às 16h20, seguida do DJ João Pinaud às 17h30, que promete agitar a pista. Fechando o evento, o bloco Sargento Pimenta coloca o público para dançar suas releituras brasileiríssimas dos hits dos Beatles, incluindo uma bateria de escola de samba. Foi com esse objetivo que 13 amigos criaram o bloco em 2010, que inclusive já se apresentou no Cavern Club, lendário clube inglês onde John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrisson começaram a carreira. Em 2020, o coletivo faz o seu décimo desfile de carnaval no Rio, mesmo ano em que se comemoram os 60 anos da banda inglesa formada pelos garotos de Liverpool que inspirou o bloco.

Os fãs de esporte terão a oportunidade de encontrar e participar de atividades com ídolos de várias modalidades na Praia de São Francisco, das 9h às 12h e das 15h às 18h, como a Clínica de Beach Tennis com Guilherme Prata.

No dia 16, o público poderá participar da Clínica Paraesporte com Clodoaldo Silva, das 9h às 12h e das 15h às 18h. Conhecido também como Tubarão Paralímpico, o atleta está entre os maiores medalhistas paralímpicos do país. Em cinco edições de Jogos Paralímpicos, conquistou a marca impressionante de 14 medalhas (6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes). Ele foi o atleta escolhido para conduzir e acender a Pira Paralímpica na abertura dos Jogos do Rio, em 2016. Além de se destacar nas piscinas, o nadador é palestrante, empresário, pai dedicado e atuante na área de inclusão social das pessoas com deficiência.

No dia 16, das 8h às 17h, o público poderá participar de um passeio de van guiado ao Parque da Cidade, com saídas a cada hora dentro deste período. Será possível participar de atividades de meditação e relaxamento no Bosque dos Eucaliptos.

Ao longo do final de semana, a programação contará com atividades gratuitas nos espaços Circo, Literário, Artes Manuais e Saúde, além de oficinas de educação ambiental, arte, ciência e tecnologia. Entre os destaques desses espaços culturais estão a contação de histórias para crianças com o grupo Ih!Contei e a Cia do Solo (15/02 às 11h e às 14h com “Serelepe” e 16/02 às 14h e às 16h com “Fábulas”); orientações de saúde sobre cuidados com a pele, hidratação e arboviroses (15 e 16/02); Jogo Ecológico – um quebra-cabeça gigante de animais marinhos que aborda de forma divertida e lúdica a nossa responsabilidade no meio ambiente e tudo o que nele habita (15 e 16/02) etc.