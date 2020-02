Luciana Lage debate sobre políticas públicas para bebidas alcoólicas na OAB

Niterói - A niteroiense Luciana Lage participará do debate sobre Políticas Públicas para Bebidas Alcoólicas da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional São Paulo (OAB/SP) no dia 13 de fevereiro. Ela é conselheira em Dependência Química pela UNIAD/UNIFESP, graduanda em Pedagogia pela UFF e realiza palestras preventivas em escolas e empresas. Está há mais de cinco anos sem beber e envolveu-se na temática após dar seu depoimento pessoal em relação ao alcoolismo no programa Altas Horas da Rede Globo em 2016.

A deputada Janaína Paschoal, o psiquiatra Guilherme Messas e o membro do Comitê Regulador do Álcool, Cristiano Maronna, serão os outros expositores do encontro. A contribuição de Luciana se dará através de uma exposição em vídeo de 20 minutos. Dia 18 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e diversos municípios e entidades realizarão ações de conscientização nesse período.