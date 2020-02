Prefeitura e Academia Fluminense de Letras firmam acordo para fomento cultural

Niterói – A secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer, o secretário municipal das Culturas, Victor de Wolf, e o presidente da Academia Fluminense de Letras, Waldenir de Bragança, assinaram ontem um termo de fomento que visa incentivar a recuperação do acervo bibliográfico da AFL e a promoção de atividades culturais na cidade.

Entre os projetos está a criação do Táxi Literário que, nos feriados relacionados à literatura, distribuirá 600 livros aos táxis do município, para que compartilhem com seus passageiros. A realização de concursos literários e seminários com temas ligados à literatura fluminense também fazem parte do acordo.

O presidente da AFL, médico e ex-prefeito Waldenir de Bragança destacou a parceria da Prefeitura com a academia como um “ato de amor”.

“Nós da Academia Fluminense de Letras só podemos agradecer ao apoio incondicional dado pela Prefeitura de Niterói à nossa missão cultural. Essa entidade de 103 anos poderá fazer ainda mais pela cultura do estado do Rio de Janeiro com essa parceria”, comemorou Dr. Waldenir.

Giovanna Victer ressaltou o desafio da administração em Niterói de aproximar o governo das pessoas.

“É uma honra associar a Prefeitura a uma instituição tão nobre. A academia é um local de conhecimento, de reflexão, que nos aproxima da essência dos cidadãos. Esse é um dever que temos enquanto gestores públicos”, afirmou a secretária.

Victor de Wolf destacou o orgulho em ser secretário das Culturas em uma cidade com muitos grandes artistas.

“Esse acordo é importante porque, se você não tem desenvolvimento cultural em uma cidade, você não tem uma sociedade. E é muito bom fazer parte de um governo que valoriza a arte e a cultura como fazemos aqui em Niterói”, garantiu ele.