Prefeito fecha últimos detalhes da produção do desfile das escolas de samba

Niterói – Faltando 10 dias para o carnaval, o prefeito Rodrigo Neves recebeu em seu gabinete, nesta quinta-feira, representantes das 32 escolas de samba da cidade para consolidar os últimos detalhes do tradicional desfile da Rua da Conceição, que será realizado entre os dias 23 e 25 de fevereiro. A expectativa é que o evento tenha mais de 20 mil participantes, entre moradores da cidade, de municípios vizinhos e turistas.



Além destas, o evento também contará com a participação hors concours das três grandes agremiações de Niterói que desfilam no sambódromo carioca: Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos do Sossego. O carnaval de Niterói é o segundo maior do Estado do Rio.



“Fizemos hoje uma reunião de trabalho com os presidentes das escolas da cidade. Houve um planejamento integrado do governo com a Neltur, Secretaria das Culturas, Secretaria Executiva, Comissão de Carnaval, Secretaria de Planejamento e as agremiações”, informou o prefeito. “Niterói tem forte tradição com suas escolas de samba e por isso apoiamos manifestações culturais que contribuem para autoestima e desenvolvimento local. Nossa gestão sempre acreditou no potencial das escolas e tenho certeza de que teremos o melhor desfile dos últimos 10 anos na cidade”, assegurou.

Niterói é considerada o berço do samba popular e autêntico por ser a terra de Ismael Silva, que imortalizou o carnaval, e, de acordo com a Neltur, deve atrair cerca de 850 mil pessoas nos quatro dias de folia. A programação inclui o desfile oficial da Rua da Conceição, 34 carnavais de bairro e cerca de 80 blocos que desfilarão até o dia 8 de março.



O presidente da União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (UESBCN), Marcelo Sepa, também destacou a importância da folia para a cidade.

“Niterói está voltando a ser referência, com lojas especializadas em produtos de carnaval. Nos barracões também é possível ver o impacto dessa indústria – ontem, durante uma visita, encontrei cerca de 50 desempregados trabalhando para as agremiações”, afirmou Marcelo.

Já Carlos Rodrigues da Silva, o Xororó, presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói (LESNIT), garantiu que as agremiações estão se empenhando.