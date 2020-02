Enfermeira virtual informa e tira dúvidas sobre vacinas disponíveis na cidade

Niterói - A Prefeitura lança, nesta sexta-feira, uma nova ferramenta que promete ajudar a população a esclarecer dúvidas relacionadas às vacinas disponibilizadas no município. Trata-se de uma enfermeira virtual batizada de Dona Zélia que estará disponível gratuitamente na rede social Facebook. O objetivo é facilitar o acesso do cidadão niteroiense a informações básicas como locais de vacinação, as vacinas disponíveis, dúvidas comuns sobre imunização e o combate às fake news.



Durante os últimos meses foram desenvolvidas a parte técnica e a seleção do conteúdo a ser divulgado, que permitem que Dona Zélia utilize o aplicativo de mensagens do Facebook (Messenger) para interagir com os usuários e se aprimorar com as dúvidas que vão surgindo, em um processo de aprendizagem que vai se desenvolvendo quanto mais o chat for utilizado.



"Essa proposta é muito bem-vinda e acompanha todo projeto da Prefeitura na modernização da gestão. No caso desse 'chatbot', será uma das formas de aproximar a população dos conhecimentos sobre vacinas, garantindo ao usuário do SUS mais uma opção de troca de informação com a pasta", afirmou a secretária municipal de saúde, Maria Célia Vasconcellos.



O Dona Zélia é umas das soluções apresentadas no HackNit 2018, desenvolvida pela a startup Remedin, que envolve a Fundação Municipal de Saúde (FMS) e a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão. O HackNit é a maratona tecnológica da cidade que une especialistas de diferentes experiências, interesses e setores, com o objetivo de contribuir para melhorar a gestão das diversas secretarias do município.