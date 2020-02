Programa Niterói Presente recupera mais um carro roubado com ajuda de câmeras

Niterói - Policiais da Operação Niterói Presente prenderam, por volta das 23h desta sexta-feira, Alan Sandro da Silva, de 18 anos, que estava no Palio branco placa KRG-3H93 roubado minutos antes na Rua Almirante Teffé, no Centro. As características do veículo foram passadas pelos policiais do 12º BPM (Niterói) e inseridas no sistema de cerco eletrônico total - um conjunto de câmeras com inteligência artificial espalhadas pela cidade para rastrear veículos furtados, roubados ou clonados.

O carro em que estavam Alan e mais outros homens foi identificado pelo cerco eletrônico onze minutos depois de ter sido comunicado o roubo e passou a ser monitorado pelas câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que atende pelo número 153. Quando o Palio cruzou em alta velocidade o Túnel Raul Veiga, que liga Icaraí a São Francisco, os policiais do Programa Niterói Presente já tinham sido avisados. Houve perseguição e troca de tiros até que Alan foi preso na Rua Carlos Ermelindo Marins, em Jurujuba, minutos depois. Os outros dois elementos conseguiram fugir a pé pela mata. No carro, os PMs encontraram pertences das vítimas, como computadores, uma bolsa e uma mochila, celular, carteira e R$ 200, que foram levados para a 76ª DP (Centro) junto com o ladrão.

Niterói registrou, em dezembro, mais um mês de queda consecutiva nos índices de criminalidade. De acordo com levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução de 75,79% no roubo de veículos em dezembro de 2019, quando comparado com o mesmo mês de 2018. Os números mais expressivos foram contabilizados na área da 77ª DP (Icaraí) com 95,65%, seguido pela 79ª DP (Jurujuba) com 83,87%, além da 78ª DP (Fonseca) com 74,68% e na área 81ª DP (Itaipu) com 72,73%. A Prefeitura credita isso aos investimentos em programas como o Niterói Presente e o Proeis, onde policiais contratados pela Prefeitura patrulham remuneradamente a cidade em algumas horas de sua folga, além do cerco eletrônico total controlado pelo CISP.