Prefeito reinaugura Praça do Largo da Batalha após obras de R$ 1,1 milhão

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves inaugurou neste sábado a nova Praça Levi Francisco da Cruz Nunes, conhecida como Praça do Largo da Batalha. A área de lazer recebeu rampa de acessibilidade com guarda-corpo, skatepark, rede de proteção na quadra, pergolados, nova iluminação e brinquedos. O investimento da Prefeitura no projeto foi de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

“Este espaço sempre foi usado como área de lazer, mas estava degradado. Agora as crianças poderão brincar em segurança, e jovens e adultos terão um local para praticar esportes e lazer. O skatepark focou muito bom, no mesmo nível dos que já construímos no Horto do Fonseca e em São Francisco”, comentou o prefeito.

Na atual gestão foram implantadas e revitalizadas mais de 150 áreas de lazer e convivência em bairros e comunidades. O Horto do Fonseca, a Praça Dom Navarro em Icaraí, a praça Boa Vista em Itaipu e o Horto do Barreto - que ganhou um jardim japonês e uma lona cultural - são alguns desses locais.

O administrador regional do Largo da Batalha, Antonino Mendes Gonçalves, disse que a população esperava ansiosa pela inauguração da praça. “Essa é a única praça e área de lazer da região, então vai ser ótimo para as crianças, jovens, famílias e idosos terem um espaço como esse”, disse ele.

Também neste sábado, Rodrigo Neves assinou a ordem de início das obras de reurbanização e saneamento de 11 ruas do Rio do Ouro e de Várzea das Moças, em um investimento total de R$ 7,2 milhões. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em seis meses. Entre as vias que receberão as intervenções estão as estradas João Saramago, Jean Vallenteau Moliac, Holanda, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, França, Portugal e Suíça, além da Rua Argemiro Azevedo.



“Estamos levando saneamento e urbanização para a Região Leste de Niterói e isso é fundamental para a qualidade de vida dos moradores e para uma cidade cada vez mais resiliente e equilibrada. Já realizamos o maior investimento em macrodrenagem e infraestrutura em nossa cidade, especialmente na Região Oceânica, que sofreu durante décadas com a ausência de obras de infraestrutura”, assegurou o chefe do Executivo municipal.