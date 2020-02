Lançado o edital para o concurso da Fundação Saúde para PMF e Saúde Mental

Niterói - A Prefeitura lançou o edital do concurso da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), que abre 783 vagas para todos os níveis de escolaridade no Programa Médico de Família (PMF) e na rede de Saúde Mental, para início imediato e também cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 1.317 a R$ 13,8 mil.

“Esse concurso é um marco na gestão do Programa Médico de Família e da Saúde Mental em Niterói. Ele representa um avanço na possibilidade de fortalecer o vínculo entre usuários e profissionais”, destacou a diretora-geral da FeSaúde, Anamaria Carvalho Schneider.

As inscrições serão feitas pela internet (www.coseac.uff.br/concursos/fesaude/2020), a partir das 12h do dia 2 de março até o mesmo horário do dia 26. A taxa de inscrição tem valor diferenciado de acordo com o grau de escolaridade, sendo R$ 50 para Nível Fundamental e Agente Comunitário de Saúde, R$ 70 para Nível Fundamental e Agente Comunitário de Saúde e R$ 100 para Nível Superior.

O concurso será feito em duas etapas que inclui prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e análise de títulos, de caráter classificatório. As provas serão realizadas nos dias 26 de abril para nível fundamental e médio (exceto agente comunitário de saúde) e 10 de maio para nível superior e agente comunitário de saúde.

Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o candidato tem das 12h do dia 2 de março até as 12h do dia 4 de março. Para ganhar esse mesmo benefício, mesmo deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ser membro de família de baixa renda conforme Decreto Federal no. 6.135 de 02 de junho de 2007. O resultado será divulgado no dia 10, a partir das 14h, no mesmo endereço eletrônico do concurso.

Os cargos serão distribuídos em diversas áreas de atuação da FeSaúde:



Programa Médico de Família – PMF



Fundamental: Auxiliar de Saúde Bucal (ASB)

Médio: Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Saúde Bucal (TSB) e Técnico de Enfermagem

Superior: Cirurgião-Dentista, Enfermeiro e Médico



Consultório de Rua



Médio: Técnico de Enfermagem

Superior: Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro e Médico, Psicólogo



Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF



Médio: Técnico de Enfermagem

Superior: Assistente Social, Farmacêutico, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Gineco-Obstetra, Médico Pediatra, Psicólogo, Sanitarista e Terapeuta Ocupacional



Rede de Atenção Psicossocial



Superior: Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Psiquiatra, Musicoterapeuta, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional



Administrativo



Médio: Assistente Administrativo

Superior: Assistente Administrativo e Contador