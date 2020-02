Orquestra Sinfônica da UFRJ apresenta carnaval barroco no Teatro Municipal

Niterói - O Teatro Municipal João Caetano recebe neste domingo às 17h a apresentação "Carnaval Barroco" com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que inicia sua temporada de concertos com uma viagem ao carnaval do período Barroco, percorrendo o repertório que era ouvido nas cidades de Paris e Veneza durante o reinado de Luiz XIV, o chamado Rei Sol, quando o balé era um dos entretenimentos mais populares. A regência é de Felipe Prazeres. O espetáculo tem duração de 80 minutos, valor de ingresso a R$ 20 e classificação livre.

Fundada em 1924 como Orquestra do Instituto Nacional de Música, esta é a mais antiga do Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória de mais de 90 anos de atividades ininterruptas, atuaram como regentes alguns dos principais nomes da música brasileira. É formada por músicos profissionais do quadro de técnicos da UFRJ e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Música. Além de suas funções acadêmicas para a formação de novos instrumentistas, cantores, regentes e compositores, a orquestra se dedica à preservação da memória da música brasileira, já tendo realizado mais de uma centena de estreias de novas obras em 11 discos gravados - um deles vencedor do Prêmio Sharp.

O TMJC fica na Rua XV de Novembro nº 35, Centro - Tel.: 2620-1624.