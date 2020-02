Praia Clube São Francisco promove matinês para o Carnaval dos pequenos foliões

Niterói - O Praia Clube São Francisco promove três dias de matinês carnavalescas para as crianças e seus pais curtirem o Carnaval com alegria e segurança. Os bailinhos infantis ocorrerão nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, das 16h às 20h, no Salão Nobre. A festa será animada pela banda PontoKom com hits diversos, muito confete e serpentina. O evento é aberto a sócios e ao público em geral.

O clube fica na Estrada Leopoldo Fróes nº 700, no bairro de São Francisco. Não-sócios pagam entrada de R$ 20, sendo R$ 10 para crianças de 5 a 12 anos. Menores de cinco anos não pagam. Sócios de qualquer idade têm entrada gratuita mediante apresentação da carteirinha do clube. Mais informações pelo telefone 2711-6295.