Prefeitura monta programação gratuita e variada de carnaval em diversos bairros

Niterói - O Carnaval já começou na cidade. Além das bandas e blocos independentes e licenciados, a Prefeitura também montou uma programação de shows musicais e infantis que começa neste domingo em vários bairros. Vale a pena conferir (abaixo da agenda, um breve resumo de cada artista ou grupo artístico que animará Niterói na folia deste ano):

PALCO ENGENHO DO MATO



Domingo - 16/02



17h30 - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carnevale



19h - Sinfônica Ambulante





PALCO PREVENTÓRIO



Próximo à estação da CCR Charitas



Domingo - 16/02



17h30 - Bia Bedran



19h - Choro na Rua - Participação de Alana Moraes e Pedro Miranda





PALCO CAMPO DE SÃO BENTO



Sábado - 22/02



10h - Tatu Canta Cá



11h - Trupifolia com a Trupicada Banda de Música Infantil



12h30 - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carnevale



Domingo - 23/02



11h - Carnaval com Bia Bedran



13h - Cordão do Bola Preta



Segunda feira - 24/02



11h - Sinfônica Ambulante



12h30 - Mulheres de Chico



14h - Cordão da Bola Branca



Terça Feira - 25/02



11h - Céu na Terra



12h30 - Choro na Rua e Convidados - Participação de Alana Moraes e Pedro Miranda





LONA CULTURAL ARTHUR MAIA - HORTO DO BARRETO



Domingo - 23/02



11h - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carnevale



12h30 - Mulheres de Chico



14h - Cordão da Bola Branca



Segunda - 24/02



11h - Trupifolia com a Trupicada Banda de Música Infantil



12h30 - Ana Costa



Terça – 25/02



11h - Carnaval com Bia Bedran



12h30 - Cordão do Bola Preta





HORTO DO FONSECA



Domingo - 23/02



16h - Tatu Canta Cá



17h - Céu na Terra



18h30 - Ana Costa



Segunda – 24/02



17h - Carnaval com Bia Bedran



18h30 - Cordão do Bola Preta



Terça – 25/02



17h - Trupifolia com a Trupicada Banda de Música Infantil



18h30 - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carnevale



OS ARTISTAS

Criada em março de 2011, a Sinfônica Ambulante é famosa pelo repertório de releituras que vai desde o samba de Zé Kéti e da brasilidade de Caetano Veloso ao rock de Nirvana e Beatles, passando pela pop music do A-Ha, tudo em ritmo de marchinha.

Mais antigo bloco carnavalesco do mundo, o carioca Cordão do Bola Preta passou por duas guerras mundiais, por duas ditaduras, por períodos de censura, por várias crises econômicas, mas nunca deixou de trazer alegria e música para cariocas, brasileiros e estrangeiros, nas ruas do centro do Rio.



A cantora e compositora niteroiense Bia Bedran apresenta as inesquecíveis marchinhas que fazem o sucesso do carnaval desde a chamada época de ouro da música popular brasileira até os dias de hoje, em uma roupagem especialmente voltada para o público infantil que também anima os adultos.



Mônica Mac possui uma extensa trajetória no samba da região, sendo idealizadora dos projetos "Samba Buarque de Hollanda", "Sai Samba de Cartola" e "Recriando a Criação".



O coletivo Choro na Rua nasceu espontaneamente na Rua do Rosário, centro do Rio, com a proposta é levar a magia da roda de choro para um público maior, ocupando e requalificando espaços urbanos e fortalecendo esse riquíssimo traço de nossa identidade cultural.



O Tatu Canta Cá é um grupo de música infantil que promove oficinas de musicalização, rodas de música em espaços diversos e outras intervenções artísticas. O bailinho tem repertório com marchinhas, sambas, cirandas, forrós e músicas regionais. A interação com o público se dá através de elementos sensoriais e imagéticos como tecidos, bambolês, fitas, fantoches.



Trupifolia é um show criado especialmente para crianças, com um repertório permeado por sambas, chorinhos, frevos, rock, pop e MPB, além de contar com canções compostas pela própria banda Trupicada e músicas da nova geração de compositores que são referências para o público infanto-juvenil. As canções são repletas de ludicidade e temas que são coerentes com os interesses, vivências, curiosidades, dúvidas, reflexões e descobertas das crianças.



Mulheres de Chico é hoje um dos blocos que mais atraem foliões no carnaval, sendo o primeiro temático do Rio e o primeiro feminino do Brasil: toca, canta e dança as músicas de Chico Buarque de Holanda. Desde de 2015 o desfile acontece nas areias da praia do Leme e tem reunido cerca de 50 mil pessoas. Mas, durante todo o ano, percorre teatros, casas noturnas e palcos abertos não só no eixo Rio-Niterói mas noutras grandes cidades Brasil afora, como Brasília, Juiz de Fora, Belém, Manaus, Palmas e São Paulo.



Bloco carnavalesco da terceira idade criado em Niterói, o Cordão do Bola Branca foi fundado em 2017 com o objetivo de levar à população niteroiense acima dos 60 anos o clima e o repertório do antigo carnaval de rua, sendo bem-vindos também os filhos e os netos.



O Céu da Terra há 20 anos esbanja colorido e fantasias pelas ruas do bairro de Santa Tereza, com bonecos gigantes e pernaltas, com repertório que inclui, além das marchinhas, o maxixe, o jongo e o maracatu, agregando ainda os ritmos e sotaques do ciclo junino, como a Brincadeira de Boi.

Um dos nomes mais representativos da atualidade na revitalização do samba carioca, a cantora, compositora e violonista Ana Costa já foi indicada quatro vezes como melhor cantora de samba ao Prêmio da Música Brasileira e eleita cantora revelação no 5º Prêmio Rival Petrobras de Música. Tem cinco CDs e um DVD.