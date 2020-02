Orquestra Sinfônica Aprendiz abre inscrições para audição de seleção de músicos

Niterói - Estão abertas as inscrições para novos integrantes da Orquestra Sinfônica Aprendiz (OSA). As provas de Testes de Habilidades Específicas (THE) do primeiro semestre de 2020 irão acontecer nestas segunda e terça-feira. Dessa vez, serão disponibilizadas 30 vagas (violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta, clarinete, oboé, fagote, trompa, trompete, trombone e tuba) com bolsas de R$ 420,00.

A OSA é voltada para jovens com idades entre 15 e 24 anos. Exceções feitas para menores de 15 anos serão avaliadas pela coordenação da orquestra, segundo o critério técnico da execução musical. Os interessados precisam ter o próprio instrumento. Inscrição e agendamento devem ser feitos pelo e-mail aprendizmusica.secretaria@gmail.com, indicando seu nome, idade e instrumento musical.