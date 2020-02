Matemática Márcia Martins lança mais um livro mostrando a poesia dos números

Niterói - Será que Matemática e Literatura formam uma dobradinha saborosa como feijão com arroz? A resposta é sim, quando nos deparamos com as obras de Márcia da Silva Martins. Professora do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense por 32 anos (1985-2016), a escritora acaba de lançar os livros “Entre o verbo e o coração”, de poemas, e “Encontros entre contos”, de contos, ambos pela Editora Kazuá.

Carioca de nascimento há 57 anos e moradora de Niterói há mais de 30, Márcia publicou antes três outros livros, de Lógica Matemática e Raciocínio Lógico, pela Editora Ciência Moderna. E já está com mais outra obra no forno, agora sobre Matemática Lúdica. Com lançamento previsto para 23 de maio das 16h às 20h no bloco H do Campus Gragoatá da UFF, "Matemática se aprende brincando - Humor, curiosidades e desafios", pela Editora Wak, mostra o lado divertido da matemática para o público infantojuvenil, mas promete divertir também os adultos, inclusive quem não gosta da matéria.

"Embora eu seja da área das ciências exatas, a emoção que sempre nutri pelo meu oficio redundou neste encantamento pela escrita. É bonito falar da emoção do que é ser humano, seja nas salas de aula, no trato com os colegas e alunos, seja produzindo livros. Eu me alegro muito com o que faço. Posso dizer, que sou uma pessoa privilegiada, pelo caminho que venho percorrendo ao longo dos anos", exclama Márcia. Através do site marciadasilvamartins.wixsite.com/logica é possível acompanhar a produção literária desta matemática-poetisa.

