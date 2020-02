Secretaria de Saúde vacina comerciários contra Sarampo no Teatro Municipal

Niterói - A Prefeitura realiza, nesta terça-feira, vacinação contra o sarampo no Teatro Municipal João Caetano, no Centro, das 10h às 15h. A ação faz parte das medidas de intensificação da imunização que tiveram início em 13 de janeiro e têm por objetivo atingir as pessoas que trabalham na região central do município.

O público-alvo são os funcionários do comércio, mas qualquer pessoa que comparecer ao local poderá ser vacinada.

"Estamos com essa iniciativa para ampliar nossa oferta de vacina e atingir o público que tem mais dificuldade de horário durante a semana", explica o vice-presidente de atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família, Vinícius Mendes.

A faixa etária para vacinação é de pessoas de 6 meses a 59 anos de idade. É importante levar a caderneta de vacinação para avaliação da situação vacinal.

“Não deixem de se vacinar. A imunização é oferecida de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde”, convoca a secretária municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos.

No último sábado foi realizado o segundo Dia D da campanha de intensificação contra o sarampo. Cerca de cinco mil pessoas foram vacinadas. Além das unidades de saúde, a prefeitura realizou vacinação em um supermercado no Centro, na Sociedade Pró-Preservação Urbanística e Ecológica de Camboinhas (Soprecam) e em um curso de inglês no Largo da Batalha.