CLIN recolhe 85,6 toneladas de lixo das praias após frente fria e temporais

Niterói - Após a passagem da frente fria pela cidade, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN) teve muito trabalho na última semana devido ao enorme volume de lixo arrastado para as praias da cidade com as chuvas intensas. Em quatro dias, os garis retiraram 85,6 toneladas de resíduos trazidos pela maré para as areias - um aumento de mais de 320% em relação aos dias normais quando a CLIN recolhe aproximadamente 3,5 toneladas ao dia.



“Essa mudança de temperatura mexeu com a maré e trouxe muito lixo para as nossas praias. Estamos atuando incansavelmente para manter as areias limpas. Na semana passada, deslocamos 60 funcionários da zeladoria para um grande mutirão de limpeza em toda a orla de Niterói”, conta o presidente da Companhia de Limpeza, Luiz Carlos Fróes Garcia.

Desde o dia 11, os funcionários estão atuando diariamente nas praias de Boa Viagem, Flechas, Gragoatá e Icaraí. Na Região Oceânica, também foram usadas pás mecânicas para a retirada dos resíduos das areias. Além disso, a maioria das praias da Baía de Guanabara também recebem, todas as noites, a limpeza feita pelo maquinário conhecido como Tatuí, veículo semelhante a uma retroescavadeira, própria para o recolhimento de lixo. As únicas exceções são as praias do Adão e do Sossego que não dão acesso ao maquinário e a limpeza é realizada manualmente pelos garis.



“Recomendamos sempre que, em dias de anúncio de fortes chuvas, os moradores não coloquem o lixo na rua para evitar possíveis transtornos”, orienta Fróes.