Praça JK é reaberta após reformas que substituíram cobertura, piso e iluminação

Niterói - Foram concluídas nesta terça-feira as obras da Praça JK, no Centro, após reforma e revitalização. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a área de lazer recebeu investimentos da Prefeitura no valor de R$ 327 mil.

Para a revitalização da Praça JK, realizada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) em parceria com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), foi feita a substituição do forro da cobertura existente por placas de drywall, colocação de vidros para proteção nas três entradas do estacionamento subterrâneo, pintura do piso e recuperação das jardineiras.

“Além da nova cobertura e do novo piso, a iluminação também foi reforçada, com mais refletores nos postes altos. Isso também vai melhorar a segurança no local à noite”, ressalta a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, lembrando que mais de 150 áreas de lazer e convivência em bairros e comunidades foram implantadas ou revitalizadas na atual gestão, como o Horto do Fonseca, a Praça Dom Navarro, em Icaraí, a praça Boa Vista, em Itaipu, e o Horto do Barreto, que recebeu um jardim japonês.