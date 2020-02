Prêmio Inês Etienne Romeu, da Codim, abre inscrições até 6/03 para mulheres

Niterói - A Coordenadoria de Políticas e Direitos para as Mulheres (Codim) abriu inscrições para a IV Edição do Prêmio Inês Etienne Romeu, com o objetivo de promover e incentivar mulheres, por meio de homenagem, durante o Mês da Mulher.

Serão selecionadas 10 mulheres para recebimento do prêmio, através da indicação de instituições governamentais e não governamentais que desenvolvem atividades de promoção e valorização da mulher no município de Niterói. A composição da lista de homenageadas será feita através da análise do currículo e formulário de inscrição. Cada instituição poderá indicar uma candidata e as indicações serão recebidas até o dia 6 de março, às 16h.

A lista de homenageadas será divulgada na página da Prefeitura, e a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres entrará em contato com as instituições através do endereço eletrônico disponibilizado no formulário de indicação da candidata. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2719-3047/2620-1993 ou pelo e-mail codimniteroi@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.



“Esse prêmio é muito importante para nós mulheres de Niterói, pois a Inês foi uma mulher que lutou pelos direitos, e que passou pela ditadura, e a homenagem será entregue a pessoas que têm participação nas lutas femininas e dos direitos humanos”, conta a coordenadora da Codim, Ana Lúcia Fernandes.



Historiadora e ex-integrante de grupos revolucionários na ditadura militar, Inês Etienne Romeu foi a única pessoa a sair viva da chamada Casa da Morte, um centro clandestino de tortura utilizado pelos militares e localizado em Petrópolis (RJ). Ela viveu em Niterói nos seus últimos anos. Faleceu em 27 de abril de 2015, aos 72 anos.