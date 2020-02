Ação integrada entre 'Niterói Presente' e PM prende suspeitos de roubo de carga

Niterói - O sistema de cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura levou à prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com roubo de carga, abordados na Avenida Marquês do Paraná, em operação conjunta de policiais militares com agentes do Programa Niterói Presente na nesta quinta-feira.

A ação integrada foi possível a partir do um rastreamento do veículo, feito pelos guardas municipais e integrantes do setor de Inteligência do CISP. O carro, que teria participado de um roubo de carga na última semana e circulava por Niterói, tinha a placa inserida no sistema de cercamento. Ao identificar o veículo pelas câmeras, os guardas acionaram os agentes do Niterói Presente e do Batalhão de Niterói, que montaram o cerco e apreenderam os suspeitos.



O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca), onde os dois ficaram detidos. Um dos elementos já tinha mandado de prisão por roubo de carga e estava sendo monitorado pelo CISP e pela delegacia por suspeita de envolvimento em uma tentativa de roubo no início de fevereiro.



"Atualmente, dois terços do policiamento de Niterói é garantido por investimentos diretos da Prefeitura de Niterói por meio dos programas Niterói Presente e Proeis. Os dois programas são resultado de convênios da Prefeitura com o Governo do Estado, onde o Município paga uma gratificação para policiais militares que aceitam trabalhar nas ruas de Niterói nos dias de folga. No caso do Niterói Presente, há um efetivo fixo de policiais, alguns já reformados, e agentes civis. Os programas pagos pelo Executivo niteroiense colocam em média 420 homens por dia nas ruas patrulhando a cidade", explica o prefeito Rodrigo Neves.



Implantado pela Prefeitura de Niterói, o CISP monitora a cidade 24 horas por dia com aproximadamente 600 câmeras, sendo 70 inteligentes que fazem o cercamento eletrônico responsável por ajudar a recuperar veículos e a prender quadrilhas. Guardas municipais trabalham monitoram a cidade e acionam as forças de segurança e serviços de emergência de forma mais dinâmica. Na gestão Rodrigo Neves, o número de guardas passou de cerca de 300 para mais de 630 agentes, todos concursados, e a meta da Prefeitura é chegar a mil guardas, que é o limite permitido por lei.

"Além de dobrar o efetivo da guarda, a Prefeitura desde 2013 está investindo na valorização da Corporação com, por exemplo, a construção da Cidade da Ordem Pública Coronel Marcus Jardim, que conta com um auditório com capacidade para 350 pessoas, alojamentos, banheiros e refeitório, entre outras instalações. Também foi criado o Regime Adicional de Serviço (RAS) da Guarda Municipal, que autoriza o trabalho de integrantes da corporação em turnos adicionais com escala diferenciada com gratificação de encargos especiais", relembra o prefeito.

Link para o vídeo da ocorrência policial desta quinta-feira: https://we.tl/t-cySq7ZamBJ