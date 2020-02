Bloco Maria Sangrenta recebe bandas e blocos durante quatro dias em Icaraí

Niterói - A banda niteroiense Bloody Mary tem uma intensa agenda nesse carnaval marcada para a Praça Getúlio Vargas, em Icaraí. Deste sábado até terça-feira, a banda apresenta seu bloco carnavalesco Maria Sangrenta, às 18h30, trazendo a cada dia diferentes convidados (veja a programação abaixo). Conhecido pelo seu estilo vintage, o grupo vai levar ao público sua releitura de vários artistas de ritmos e gêneros musicais diferentes, de Lulu Santos a Madonna, trazidos para o estilo "marchinha anos 50".

As tardes festivas na praça - localizada em frente ao antigo Cinema Icaraí, começam sempre às 15h com uma atração infantil. No sábado e na segunda-feira, sobem ao palco o grupo Violúdicos e no domingo e na terça-feira, será a vez do grupo Lekolé. Às 17h, quatro grupos se revezam, trazendo muita música e animação. No sábado, os convidados são o bandolinista Sergio Chiavazzoli e a cantora Cacala Carvalho; no domingo, o grupo Mulheres de Chico mostra uma roupagem bem original do universo do grande compositor Chico Buarque de Holanda; na segunda-feira, o grupo de Samba e Pagode Bicho Solto toca grandes sucessos do Carnaval; e na terça-feira sobe ao palco a Banda JPG.

O Bloco Maria Sangrenta é um evento aprovado na Lei de Incentivo à Cultura de Niterói, que permite deduções de até 20% no IPTU e ISS de uma empresa incentivadora para apoiar projetos culturais.

Programação



22 de fevereiro, sábado

15h - Violúdicos - infantil

17h - Sergio Chiavazzoli e Cacala Carvalho

18h30 - Bloco Maria Sangrenta



23 de fevereiro, domingo

15h - Lekolé - infantil

17h - Mulheres de Chico

18h30 - Bloco Maria Sangrenta



24 de fevereiro, segunda-feira

15h - Violúdicos - infantil

17h - Bicho Solto

18h30 - Bloco Maria Sangrenta



25 de fevereiro, terça-feira

15h - Lekolé - infantil

17h - JPG

18h30 - Bloco Maria Sangrenta