Barcas da Praça Arariboia saem a cada meia hora até 23h30 até quarta de Cinzas

Niterói - Cerca de 150 mil passageiros devem utilizar diariamente o transporte aquaviário na Baía de Guanabara durante os quatro dias do reinado de Momo, segundo a expectativa da CCR Barcas, concessionária que administra o serviço. A empresa avisa que, se houver necessidade, haverá viagens extras e saídas em intervalos menores.

Do dia 22/2 ao dia 26/2 (sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira), a linha Praça Arariboia-Praça XV funcionará com viagens a cada 30 minutos, das 5h30 às 23h30. No sentido contrário, no trajeto que liga o centro do Rio ao centro de Niterói, os intervalos serão os mesmos. A linha Charitas não funcionará no período de carnaval.