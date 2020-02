Campeã de 2019, Mocidade de Icaraí homenageia trajetória de Gugu Bittencourt

Niterói - Uma escola de samba composta por 80% de idosos, com desfile todo coreografado e a rainha de bateria mais velha do Brasil - Eunice Alves das Neves, de 85 anos. A Mocidade Independente de Icaraí desfila na terça-feira de Carnaval, às 19h, no sambódromo montado na Rua da Conceição, trazendo - além de todo esse diferencial - o enredo em homenagem ao ilustre médico Carlos Augusto Aguiar Bittencourt Silva. Falecido em 2015 aos 89 anos de idade, Gugu criou o projeto que leva seu nome e que promove, desde 1995, ginástica diária e gratuita para a terceira idade em várias praças e praias da cidade.

A trajetória como ortopedista, professor, esportista, diretor de hospital, criador de projetos sociais e culturais diversos, vereador e defensor dos direitos dos idosos e dos deficientes, entre outras bandeiras, está no samba composto por Fabíola, Vania e Damião e cantado por Nem Mocidade. A letra também relembra o protagonismo de Gugu Bittencourt em fatos históricos para a cidade, como o carregamento da tocha olímpica (em virtude das Olimpíadas do Rio de Janeiro) e a implementação do Réveillon na Praia de Icaraí.

Nascido em Niterói em 29 de abril de 1926, Gugu formou-se em 1949 pela Faculdade Fluminense de Medicina, mais tarde transformada em Universidade Federal Fluminense, onde ele foi professor, e que ao incorporar o Hospital Antonio Pedro fez dele seu primeiro diretor. Também é membro imortal pela Academia Fluminense de Medicina (AFM), atual Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Acamerj). Hoje, o seu icônico Projeto Gugu tem 33 núcleos espalhados por vários bairros e cerca de quatro mil beneficiados.

O desfile intitulado "Gugu, tu és o tema... E nossa inspiração! 25 anos de pura emoção!" será o primeiro da última noite de apresentações e terá a participação em peso da família e de amigos do homenageado, incluindo a viúva, Regina Bittencourt, que hoje coordena o Projeto Gugu, e os dois filhos do casal - o ortopedista Carlos Francisco Bittencourt Silva, 39 anos, e a designer de produtos Maria Cecília Corrêa Bittencourt Silva, de 29 (que mora na Inglaterra e virá especialmente para desfilar). Gugu tem outros três filhos do primeiro casamento. Os nove netos e os quatro bisnetos confirmaram presença.

Sob o comando geral do presidente Chiquinho, a agremiação - sediada ao lado do túnel que liga Icaraí a São Francisco - foi campeã no ano passado, contando a história da ativista Karla Barcellos, filantropa niteroiense que lidera a campanha de conscientização sobre o lúpus na cidade e fora dela. Um desafio bem sucedido ao carnavalesco Flávio Nunes, que mais uma vez transformará responsabilidade social em um show emocionante.