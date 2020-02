Fundação Municipal de Saúde intensifica distribuição de preservativos na cidade

Niterói - A Fundação Municipal de Saúde (FMS) intensificou neste Carnaval a distribuição de preservativos e materiais educativos de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) na cidade. A meta é sensibilizar e conscientizar sobre os riscos da exposição às doenças, já que essa é uma época em que aumenta a vulnerabilidade da população. Aproximadamente 380 mil preservativos foram entregues aos 60 serviços da rede municipal e, em parceria com a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), nas 39 comunidades onde ocorrerão os tradicionais carnavais de bairro.

“É de extrema importância manter a população informada sobre essas doenças, principalmente os jovens. Quando se trata de saúde pública, o preservativo é o meio de prevenção mais eficaz no controle de ISTs entre a população sexualmente ativa”, alerta a secretária municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos.

“As infecções são transmitidas por mais de 30 tipos de vírus e bactérias por meio da relação sexual com uma pessoa que esteja infectada sem o uso de camisinha. Desta forma, abrir mão do uso do preservativo nas relações expõe a pessoa e os parceiros com as quais ela se relaciona. Por isso, o Ministério da Saúde reforça constantemente a necessidade de proteção”, explica a coordenadora do programa de ISTs de Niterói, Márcia Santana.