Rafael Vicente comemora 25 anos de artes plásticas com exposição nos Correios

Niterói - Ainda dá tempo de conferir a exposição "Pinturas - Ocupação", do artista plástico niteroiense Rafael Vicente no Espaço Cultural Correios (Avenida Visconde do Rio Branco nº 481), no Centro. Inaugurada no dia 08 de fevereiro, ela vai até dia 21 de março, aberta à visitação de segunda a sábado (exceto feriados), das 11h às 18h, com entrada franca. Com curadoria de Gilberto de Abreu, a mostra é um recorte do portfólio de 25 anos de carreira do pintor, com suas passagens pelos estaleiros e o olhar atento e criativo sobre o caos desses ambientes, com suas tramas e sobreposições.

"O trabalho de Rafael Vicente em cartaz no Palácio dos Correios nos faz pensar sobre quais os limites da tela e o que se vê sobre ela, incluindo uma reflexão sobre as cores e formas que invadem o espaço expositivo e nos trazem para dentro da obra", comenta o curador.

O artista incluiu na mostra uma instalação com lâmpadas de LED para dar o efeito de explosões fragmentadas pelo espaço, aguçando a imaginação do espectador.

"Através da luz, trago o público para dentro do meu trabalho, como se fosse também elemento colaborador do processo. Assim como o efeito dos recortes de adesivos de vinil que apliquei nas paredes do local, que funcionam como escadas para se chegar às obras", conta Rafael.