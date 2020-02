Segundo carnaval do estado, desfile da Rua da Conceição atrai 50 mil pessoas

Niterói - Segundo a Liga das Escolas de Samba de Niterói, mais de 50 mil pessoas participaram dos desfiles das agremiações locais, considerado o segundo maior carnaval do estado do Rio de Janeiro. A concentração dos integrantes de alas e carros alegóricos aconteceu em uma faixa de rolamento da Avenida Amaral Peixoto e outra da Rua Visconde do Rio Branco, que tiveram apenas meia pista interditada entre sábado e terça-feira das 17h à 1h da madrugada. O fluxo de veículos e ônibus nestes trechos fluiu sem problemas nestes períodos horários.

Mais de duzentas mil pessoas acompanharam, pessoalmente e on-line, os quatro dias de desfile das 31 escolas de samba niteroienses no sambódromo tradicionalmente montado na Rua da Conceição, no Centro, que teve transmissão ao vivo inédita pela página da Prefeitura no Facebook, acessada por pessoas de diversas regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Pernambuco e até Lisboa. Os números são da Neltur, que informa ainda que mais de 100 blocos carnavalescos arrastaram outras centenas de foliões, locais e turistas, pelas ruas da maioria dos bairros da cidade.

Assista ao compacto dos desfiles da Rua da Conceição clicando em https://drive.google.com/file/d/1P4uciysmq21_VqJBchoQzELMlxJjeQhD/view

"Niterói tem o melhor carnaval do Rio de Janeiro depois da Sapucaí, e precisa ser apoiado porque promove o desenvolvimento, gera emprego e renda, atrai turistas e mexe com a economia local. Além da parte econômica, é uma festa que desperta e fortalece a identidade do nosso povo pela sua característica da cultura popular”, assegurou o prefeito Rodrigo Neves.

Desde os locais tradicionais, como o Campo de São Bento, os hortos do Fonseca e Barreto e a Rua Nóbrega, a programação oficial montada pela Neltur agitou todos os dias do carnaval. De acordo com dados da TurisRio, Niterói é uma das principais cidades indutoras do turismo no estado do Rio e, por sua proximidade com o Rio, recebe pelo menos 10% da demanda de turistas que chegam à capital, com impacto positivo também na economia niteroiense.