Peça 'Abrigo' aborda violência urbana e reconstrução social de forma lúdica

Niterói - No subúrbio de uma metrópole brasileira, uma família é desapropriada de sua casa para a construção de uma obra pública. Mal indenizada, vaga pela cidade à procura de um abrigo e acaba dormindo nas ruas. Vítima da violência urbana, retorna às ruínas do lugar que um dia foi sua morada e tenta reconstruir seus sonhos e seus desejos a partir dos escombros. Essa é a trama do espetáculo teatral infantil “Abrigo”, apresentado pelo Veredas Coletivo Teatral, que estará em temporada nos dias 29 de fevereiro, 7,14,21 e 28 de março (sábados), às 10 horas, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, que fica dentro do Campo de São Bento, com entrada pela Rua Lopes Trovão.



Com Orientação Geral de Reinaldo Dutra e Direção Musical de Sandro Toledo, a peça é narrada através do olhar de uma criança. Sem utilizar a língua corrente, a história é contada por meio de gestos, músicas feitas em cena pelo próprio elenco e uma espécie de idioma inventado, transformando as situações mais adversas e dramáticas em suporte para o jogo, a brincadeira e a poesia, sem banalizar o seu real impacto social.



“Abrigo” é inédito e teve sua origem em uma cena curta de mesmo nome. Trata-se da primeira peça do coletivo composto por jovens atores de Niterói e fará sua estreia na cidade. O espetáculo foi selecionado na Chamada Pública para Teatro Infantil em Novos Espaços Cênicos da Prefeitura Municipal de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói (FAN).