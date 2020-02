Niterói - A Magnólia Brasil foi a grande vencedora do Carnaval Oficial da cidade. Contando a história do bairro carioca Estácio e de sua escola de samba homônima, a agremiação do Morro da Boa Vista deu um show no desfile da Rua da Conceição e levou o título inédito. A Folia da Viradouro, de Santa Rosa, ficou em segundo lugar no Grupo A de Niterói.

A apuração dos votos do júri foi realizada na tarde de quinta-feira, no Clube Canto do Rio. O carnaval niteroiense contou com a presença de mais de 50 mil pessoas nos três dias de desfile e mais de 200 mil acompanhando a transmissão ao vivo pelo página da Prefeitura de Niterói no Facebook.

A Sabiá venceu a disputa do Grupo B. A verde e branca da Vila Ipiranga consegue, assim, voltar para o Grupo A junto com a vice-campeã Combinado do Amor.

Dando sorte uma à outra, a Amigos da C 28/02/2020 00:00 iclovia homenageou em seu enredo os 81 anos de fundação da Sabiá e ganhou o campeonato do Grupo C. Assim a agremiação de Piratininga sobe para o Grupo B no Carnaval de 2021.

Já a Independente do Boaçu ficou em primeiro lugar no Grupo D do Carnaval Oficial de Niterói e no próximo carnaval desfila no Grupo C.

Por sua vez, a Império de Charitas venceu o Grupo de Avaliação do Carnaval de Niterói e, deste modo, está classificada para desfilar no ano que vem no Grupo D.