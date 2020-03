Serra Grande e Maravista: Prefeitura dá largada à drenagem e pavimentação

Niterói - A Prefeitura começará nos próximos dias o trabalho de drenagem e pavimentação das ruas dos bairros Serra Grande e Maravista, na Região Oceânica. Neste sábado, o prefeito Rodrigo Neves assinou a ordem de início das obras. No total, nas duas localidades, serão contemplados 26 quilômetros e 68 ruas.



“Essas obras vão beneficiar milhares de pessoas que há décadas sofrem com enchentes e lama. Fico muito feliz por tirar do papel mais uma obra importante para a região. Em um curto período e apesar da crise mais geral, reurbanizamos centenas de ruas em bairros como Cafubá, Fazendinha, Camboinhas, Piratininga, Boa Vista, Jacaré, Bairro Peixoto e Santo Antônio. São projetos que transformaram positivamente os bairros, construindo uma nova Região Oceânica. Após superarmos vários obstáculos e burocracias, vamos iniciar o projeto Bairro Melhor no Maravista e Serra Grande”, comemorou o prefeito.



As intervenções no Serra Grande e Maravista integram o pacote de obras de drenagem e pavimentação para a Região Oceânica, anunciado pela Prefeitura de Niterói em 2019, que inclui ainda Engenho do Mato, Santo Antônio e Maralegre. São mais de 200 ruas que receberão intervenções de drenagem, pavimentação e urbanização. Os projetos serão executados com recursos do governo municipal e da Cooperação Andina de Fomento (CAF).

Desde 2013, a municipalidade investiu R$ 350 milhões em drenagem, macrodrenagem e pavimentação. Foram drenados e pavimentados o Cafubá, a Fazendinha, o Bairro Peixoto, o Boa Vista, e parte de Piratininga, Camboinhas, Maravista e Maralegre. São mais de 150 ruas com obras executadas. Também foram entregues as obras da Avenida Professora Romanda Gonçalves, no Engenho do Mato, e a macrodrenagem de Itaipu e Piratininga, entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Avenida Almirante Tamandaré.