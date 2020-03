Carnaval registra queda nos índices de crimes em comparação à folia de 2019

Niterói - A cidade registrou queda acentuada nos índices de assaltos e furtos a pedestres e veículos no período do Carnaval, de acordo com os números do Observatório da Segurança de Niterói, que mostram uma redução de mais de 50% em quase todas as modalidades pesquisadas em relação a 2019. O roubo de celular apresentou o maior declínio: 81,25% - mas a taxa de furto do aparelho se manteve igual. Todos os números são fruto de comparação com o Carnaval de 2019, comemorado entre 1 e 6 de março.

Roubos e furtos a pedestres tiveram redução de 52,76% e 65,38% respectivamente. Já os roubos e furtos de veículos tiveram redução de 68,42% e 57,14%, respectivamente. Foram registradas 12 ocorrências nos seis dias de folia.

"O niteroiense pôde curtir um carnaval inesquecível na Rua da Conceição, acompanhar mais de 100 blocos no carnaval de rua nos dias de folia e curtir a vitória da Viradouro em paz. Tudo graças aos investimentos da Prefeitura em segurança e à integração com as forças policiais da cidade. Esse trabalho tem que continuar, porque já temos os índices mais baixos dos últimos 15 anos", exclama o prefeito Rodrigo Neves.

Segundo o secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança da Prefeitura de Niterói, Gilson Chagas, em nenhum outro município do e a integração entre as forças de segurança está tão avançada, o que reflete nos resultados.

"O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) monitora a cidade 24 horas com 600 câmeras, além do cercamento eletrônico com 70 câmeras inteligentes, uma ferramenta operada por guardas municipais que acionam o Niterói Presente e a Polícia Militar para que sejam feitos cercos com o agente mais próximo”, afirma Chagas.

Atualmente, dois terços do policiamento de Niterói é garantido por investimentos diretos do governo de Niterói por meio dos programas Niterói Presente e Proeis, resultados de convênios da Prefeitura com o Governo do Estado, onde o município paga uma gratificação para policiais militares que aceitam trabalhar nas ruas de Niterói nos dias de folga. No caso do Niterói Presente, há um efetivo fixo de policiais, alguns já reformados, e agentes civis.

“Graças ao programa, que faz o patrulhamento preventivo, a Polícia Militar fica livre para o enfrentamento mais ostensivo a criminalidade", reforça o secretário.