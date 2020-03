Março ganha programação especial na cidade pelo Dia Internacional da Mulher

Niterói - Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), autarquia municipal ligada à Prefeitura, preparou uma série de atividades gratuitas voltadas ao público feminino da cidade que se estenderá por todo o mês de março. Até o dia 31, haverá palestras, aulas de yoga, oficinas, sessão de cinema, rodas de conversa, jogos esportivos, sessão de fotos, cursos, concurso, capacitação e shows. No domingo 8, Dia da Mulher, a cantora Vanessa da Mata fará um show na Praia de São Francisco às 18h. O programa dá atenção especial às mães, negras e/ou vítimas de violência.

“Esse é um ano muito importante e a mulher precisa entender seu espaço e seu poder de decisão. Vamos trabalhar e reforçar isso durante o mês”, adianta a subsecretária da Codim, Ana Lúcia Fernandes. “Ainda há muito a ser conquistado. Os espaços ainda não são plenos para as mulheres. Mas precisamos celebrar tudo que alcançamos até aqui. Exaltar as mulheres que lutaram e as que ainda lutam, diariamente, para termos um espaço mais igualitário. Esse é um mês para reforçar e enfatizar ainda mais os direitos de todas nós, mulheres”.

Confira a agenda montada e produzida em parceria e colaboração com diversos órgãos:

03/03/2020



17h - Yoga no Jardim



Local: Jardim da Reitoria da UFF



R. Miguel de Frias, 9 - Icaraí



04/03/2020



18h - Palestra: Reestruturação das políticas sociais da mulher vítima de violência



Local: Auditório da OAB Niterói



Av. Ernani do Amaral Peixoto, 507/11º andar - Centro



05/03/2020



9h - Oficina de Shantala / Massagem para bebês



Local: Policlínica Regional Guilherme Taylor March



Rua Desembargador Lima Castro, 238 - Fonseca (ao lado do Detran)

14h - Roda das Pretas: Black Money e o Afroempreendedorismo Feminino



“Se me vejo, compro” - Vilma Piedade recebe Katiucha Watuze



Local: Praça Zumbi dos Palmares



Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos



Entrada do Campus Gragoatá UFF



15h - Abordagem à Mulher Vítima de Violência Sob o Olhar da Constelação Familiar



Local: Auditório da Codim



Rua Cônsul Francisco Cruz, 49 - Centro



15h - A Beleza da Mulher: sem padrões e preconceitos



Oficinas de turbantes e bijuterias



Local: Plataforma Urbana Digital da Engenhoca



Praça José Vicente Sobrinho, s/nº - Engenhoca



06/03/2020



15h30 - A Trajetória das Mulheres Pretas no Samba



Local: Sala Multiuso da CMDH



Av. Amaral Peixoto, 116 / 4º andar - Centro



19h - Cine DH: Nzinga Rainha de Angola



Local: Sala Multiuso da CMDH



Av. Amaral Peixoto, 116 / 4º andar - Centro



07/03/2020



9h - Elas na Aldeia



Local: Instituto Aldeia



Avenida Presidente Roosevelt, 15 - São Francisco



10h - Roda de Conversa sobre o papel da Economia Solidária no esforço de emancipação das Mulheres



Com Produtos de vestuário, acessórios e alimentação feita por artesãs e artesãos



Local: Campo de São Bento



Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/nº - Icaraí



10h30 - Roda de Conversa sobre o papel da Economia Solidária no esforço de emancipação das Mulheres



Com Produtos de vestuário, acessórios e alimentação feita por artesãs e artesãos



Local: Praça das Amendoeiras- ponto final dos ônibus



12h - Campeonato de Futebol Feminino



Local: Campo do Parque Esportivo do Caramujo



08/03/2020



10h - Desperta Mulher



Palestras, roda de capoeira, slam feminino, oficinas, ação social, feira cultural e shows com participação do Baque Mulher



Local: Praça do Barreto



R. Armando Barcelos, 26 - Barreto



10h - Café da manhã com as mulheres e roda de conversa



Tema: “Relacionamento abusivo: como identificar?”



Local: Praça Mahatma Gandhi - Engenho do Mato / Vale Feliz



14h - A inclusão da mulher indígena na geração de renda



Local: Instituto Aldeia



Avenida Presidente Roosevelt, 15 - São Francisco



18h - Show do Dia Internacional da Mulher



Vanessa da Matta



Local: Praia de São Francisco



09/03/2020



14h - Diferentes formas de ser mulher na UFF - “Protagonismo feminino”



Local: Varanda da Reitoria da UFF



R. Miguel de Frias, 9 - Icaraí



10/03/2020



8h - Sessão de Fotos com as participantes do Serviço de Convivência de Artesanato



Local: CRAS Santa Bárbara



Avenida Desembargador Nestor Rodrigues Perlingeiro, 860 - Santa Bárbara



9h - Mês da mulher no IFRJ Campus Niterói



Local: IFRJ Campus Niterói



Estrada Washington Luiz, 1596 - Sapê



10h - Saúde da mulher com a ONG Adama



11h - Exercícios Corporais para os Ciclos Femininos



12h - Oficina de Automassagem e Meditação



Local: NitTrans - Auditório Prefeito João Sampaio



Praça Fonseca Ramos, s/nº - Centro (Prédio da Rodoviária)



10h - Oficina de Artesanato e Leitura



Biblioteca Popular Municipal Monteiro Lobato



Rua Luiz Palmier, s/nº - Horto do Barreto



14h - Seminário de Atenção à Saúde da Mulher Negra



Local: Policlínica Regional Sérgio Arouca



Praça Vital Brazil - Santa Rosa



11/03/2020



11h - Roda de Conversa sobre violências e machismo com a população de rua



Local: Centro POP



R. Coronel Gomes Machado, 259 - Centro



14h - Acelera Aí - Juventude Periférica



Tema: Prevenindo a violência contra as mulheres



C.E. Raul Vidal (público interno)



12/03/2020



9h - Sexualidade da mulher idosa



Local: Auditório da Codim



Rua Cônsul Francisco Cruz, 49 - Centro



9h - Oficina de Reequilíbrio Perineal para Puérperas



Com a fisioterapeuta Silvana Cardoso Peluso



Local: Policlínica Regional Guilherme Taylor March



Rua Desembargador Lima Castro, 238 - Fonseca (ao lado do Detran)



14h - Roda de Conversa sobre o papel da Economia Solidária no esforço de emancipação das Mulheres



Com Produtos de vestuário, acessórios e alimentação feita por artesãs e artesãos



Local: Praça do Terminal João Goulart



16h - Seminário “A contribuição da Mulher no movimento educacional, sociocultural e ético: Simbolismo e Essência”



Local: Academia Niteroiense de Letras



Praça da República, s/nº / 3º andar - Centro (Biblioteca Parque de Niterói)



13/03/2020



14h - Roda de Conversa: novas ideias no combate à violência doméstica



Local: OAB Niterói



Av. Ernani do Amaral Peixoto, 507 / 8º andar - Centro



14/03/2020



8h - I Circuito Maturidade em Movimento



Local: Parque Municipal das Águas Eduardo Travassos



Rua Vladimir Alves Machado, s/nº - Centro



Ir com roupas e sapatos confortáveis. Levar água e protetor solar.



10h - Mídias sociais para empreendedoras



Local: Núcleo de Atendimento ao Empreendedor - NAE



Av. Feliciano Sodré, 43 - Centro



10h - Codim na Praça com o show “Tem Mina no Samba”



Niterói mais ativa - Dança Urbana Inclusiva



Local: Praça do Bumba



Estrada do Viçoso Jardim, s/nº - Cubango



13h - Oficina de Automaquiagem e cuidados com a pele



Local: Rua Noronha Torrezão, 24 / sala 915 - Santa Rosa



14h - Baobab canta “Mulheres Negras do Cais”



Local: Praça Zumbi dos Palmares



Entrada da UFF Gragoatá Niterói



16/03/2020



Abertura das inscrições para o curso "Gênero nas Políticas Públicas" para servidores municipais



Inscrições: http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/cursos/presencial - até 26/03



Realização: 30, 31 de março, 2 e 7 de abril | das 9h às 13h



Campus Valonguinho - UFF



14h - Poder da Mulher



Local: Programa Minha Casa Minha Vida - Bento Pestana 1



Estrada Bento Pestana - Baldeador



14h - 5ª Conferência Municipal de Cultura - Etapa Temática: Mulheres



Local: Museu de Arte Contemporânea (MAC)



Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem



De 17 a 20/03/2020



10h - Primeira Jornada Internacional da Mulher



Local: Câmara Municipal de Niterói - Plenário Brígido Tinoco



Av. Ernani Do Amaral Peixoto, 628 - Centro



17/03/2020



8h30 - Empreendedorismo Feminino com Artesanato: Valorização de Saberes Ancestrais



Comemoração do Dia do(a) Artesão(ã)



Local: Auditório do Caminho Niemeyer



Endereço: R. Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº - Centro



9h - Workshop para Mulheres "Ela Pode"



Comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais



Local: Núcleo de Atendimento ao Empreendedor - NAE



Avenida Feliciano Sodré, 43 - Centro



10h - Roda de conversa: Tem mulher na Ciência!



Local: Auditório da Codim



Rua Cônsul Francisco Cruz, 49 - Centro



10h - Poder da Mulher



Local: Programa Minha Casa Minha Vida - Bento Pestana 2



Estrada Bento Pestana - Baldeador



14h - Roda de conversa sobre abrigamento de mulheres idosas



Local: Auditório da Codim



Rua Cônsul Francisco Cruz, 49 - Centro



14h - Conversando Sobre Mulheres, Saúde e Câncer



Com Maria Gabriela Ribeiro Portella, Pérola Giron e Lucíola Rangel de Luca



Local: Auditório do Hospital Universitário Antônio Pedro



Av. Marquês do Paraná, 303 - Centro



14h - Poder da Mulher



Local: Programa Minha Casa Minha Vida - Bento Pestana 3



Estrada Bento Pestana - Baldeador- Niterói



18/03/2020



8h - Passeio em Comemoração ao Dia da Mulher do Serviço de Convivência Bem Me Quero



Local: Parque Lage

14h - Inserção da Mulher na Ciência e Tecnologia



Local: Memorial Roberto da Silveira



R. Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº - Centro



16h - Roda de Conversa "Manter-se Mulher Enquanto Mãe"



Local: Biblioteca Parque de Niterói



Praça da República, s/nº - Centro



17h - Ocupa Trans - "Eu, Mulher Trans"



Local: Praça São João



R. Gal. Andrade Neves, 18 - Centro

19/03/2020



13h - 3º Encontro de Mulheres na UFF



Local: Auditório de Letras - Campus Gragoatá



R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos



16h às 19h - Sarau Delas



Local: Biblioteca Parque de Niterói



Praça da República, s/nº - Centro



18h30 - Roda de Conversa "Lei Maria da Penha no cotidiano escolar: Promovendo diálogos e refletindo novas práticas"



Local: E.M. Honorina de Carvalho



Rua Prof. José Peçanha, s/nº - Pendotiba



20/03/2020



9h - Homenagem às Servidoras Públicas



Local: Auditório do Caminho Niemeyer



R. Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº - Centro



16h - Roda de Conversa sobre o papel da Economia Solidária no esforço de emancipação das Mulheres



Com produtos de vestuário, acessórios e alimentação feita por artesãs e artesãos



Local: Praça Dom Navarro - Icaraí (cruzamento da Av. Ari Parreiras Com Rua Cel. Moreira César)



21/03/2020



10h - Fórum de Delegadas da 5ª Conferência de Políticas para as Mulheres



Local: Auditório do Caminho Niemeyer



R. Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº - Centro



14h - Panfletagem pelo fim da Violência contra a Mulher Negra



Em Frente ao Terminal Rodoviário João Goulart