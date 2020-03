Chuva adia Carnamar, desfile de barcos e lanchas que fecha o carnaval da cidade

Niterói - A forte e incessante chuva que castiga a cidade desde a noite de sábado forçou o adiamento do Carnamar, evento que fecha o carnaval oficial da cidade. Realizado sempre na tarde de domingo seguinte à quarta-feira de cinzas, o campeonato de barcos e lanchas à fantasia ainda não tem data para ser realizado. Segundo a Neltur, autarquia responsável pelo turismo em Niterói que coordena a festa náutica, a programação poderá acontecer em 7 ou 15 de março.

Saindo do pier do Iate Clube Jurujuba, centenas de embarcações ornamentadas desfilam pelas águas da Baía da Guanabara, com a participação e o apoio dos clubes náuticos da cidade. São premiados em dinheiro pela Neltur o barco mais bonito, o mais original e o mais animado, escolhidos por um júri de jornalistas credenciados que acompanham os competidores em lancha destinada à imprensa. Este ano, a novidade será a eleição da Musa do Carnamar.



Capitaneados por uma barca-mãe com bandas entoando marchinhas e sambas de enredo, o desfile percorre as praias de Jurujuba, Charitas, São Francisco e Boa Viagem, num percurso aproximado de quatro horas e meia, passando pelo Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a Ilha da Boa Viagem, dois importantes patrimônios niteroienses. No ano passado, a barqueata chegou excepcionalmente até a entrada da baía e bem próximo do morro da Urca, no Rio de Janeiro.

Em terra firme, outra banda toca no pier para o público em geral que permaneceu no Iate Clube Jurujuba. A estes, a entrada é franca. Embarcam aqueles que possuem veículos aquaviários ou que são convidados pelos proprietários de embarcações. O restaurante do clube é o responsável pelo atendimento gastronômico, com salgados, espetos de churrasco, refeições em prato feito e bebidas. O som e os músicos são comandados pelo compositor e intérprete Edinho Mendes, compositor do hit "Niterói", uma ode à cidade.

A festa, que agita e colore o litoral guanabarino, começa ao meio-dia e termina por volta das 18h. Quando criado em 2003, ao contrário dos dias atuais, o Carnamar abria a folia oficial da cidade.