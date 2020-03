Prefeitura assina acordo com Unesco para fortalecer patrimônios da cidade

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves assinou nesta segunda-feira um Termo de Cooperação Técnica com a Unesco - organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - com o objetivo de fortalecer o Patrimônio Cultural e Natural do município. Avaliado em R$ 8,5 milhões, o acordo prevê a criação de um centro de memória Oscar Niemeyer, a elaboração do projeto do Museu do Cinema Brasileiro, um plano de desenvolvimento do turismo com roteiros para museus, igrejas e locais históricos, a participação do município no Congresso Mundial de Arquitetura deste ano e o mapeamento de locações para o fortalecimento do setor audiovisual do município e suas belezas naturais banhadas pela Baía de Guanabara.



Além disso, o programa prevê ainda a possibilidade de o Caminho Niemeyer ser reconhecido pela Unesco como um Patrimônio da Humanidade. O complexo possui sete obras do arquiteto Oscar Niemeyer, sendo o segundo maior acervo do país. O Caminho ocupa vários bairros da cidade com obras como a Fundação Oscar Niemeyer, o Memorial Roberto Silveira, o Teatro Popular Oscar Niemeyer, a Praça Juscelino Kubitschek, o Reserva Cultural, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a Estação Catamarã de Charitas. Em 2019, o MAC atraiu 85 mil visitantes nas galerias e 280 mil no pátio.



Rodrigo Neves destacou a importância do acordo não só para a cultura de Niterói, mas também para a economia e o turismo, com a promoção e o desenvolvimento sustentável do patrimônio cultural e natural do município.



“Esse termo de cooperação nos dá a possibilidade de projetar para o mundo inteiro o Caminho Niemeyer, que é tão importante para a memória niteroiense. Além disso, estabelece outros objetivos relacionados à preservação do patrimônio histórico de Niterói. O Museu do Cinema Brasileiro se somará ao complexo cultural do Reserva Cultural, que tem cinemas e a Sala Nelson Pereira dos Santos. E também teremos um foco na educação. Niterói se orgulha de ser o município que mais investe em educação no estado, a cidade que construiu o maior número de escolas nos últimos anos. O desafio agora é não só ampliar o acesso, mas melhorar a qualidade de educação que é ofertada para as nossas crianças no ensino fundamental e educação infantil. E vamos trabalhar muito para isso”, enumerou o prefeito.



A diretora da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, afirmou que o Termo de Cooperação visa a desenvolver e fortalecer uma agenda sustentável das políticas culturais de Niterói.



“Nós da Unesco já observamos há algum tempo o trabalho desenvolvido em Niterói. Acredito que essa oportunidade é ímpar, pois é um município com uma vida cultural muito pujante, muito ativa, com uma utilização diferenciada de seus equipamentos culturais. A partir de hoje, vamos assumir o desafio de continuar trabalhando juntos para fazer de Niterói um destaque maior em cultura e educação, pois assim promovemos mudança e transformação social”, elogiou ela.



O presidente da Academia Fluminense de Letras e ex-prefeito de Niterói, Waldenir de Bragança, reforçou a preocupação da atual gestão com a preservação da história e da cultura do município, enquanto a historiadora Ismênia de Lima Martins, professora da Universidade Federal Fluminense, lembrou que, em Paris, que tem apenas um prédio de Oscar Niemeyer, o Ministério da Cultura colocou a obra do arquiteto na lista oficial de visitas guiadas.



“Em Niterói, a cultura é reconhecida como vetor estratégico do desenvolvimento e isso se materializa com a constância de investimentos. A cidade vive um momento singular de suas políticas culturais, que vão desde a criação de mecanismos de fomento ao aperfeiçoamento da gestão dos equipamentos culturais e a parceria com a Unesco é mais um importante passo nessa direção”, afirmou a secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer.



Participaram do evento o secretário das Culturas, Victor de Wolf, a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Flávia Monteiro de Barros Araújo, a secretária-executiva Rúbia Secundino, o presidente da Neltur, Paulo Novaes, o presidente da Fundação de Artes de Niterói (FAN), André Diniz, a coordenadora do plano estratégico Niterói Que Queremos, Ellen Benedetti, e Márcia Pessanha, membro e ex-presidente da Academia Niteroiense de Letras.