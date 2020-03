Centro de Atenção Psicossocial atende crianças e adolescentes com transtornos

Niterói - “Aqui é nossa segunda casa. Depois que conheci a unidade, minha filha nunca mais foi internada. Neste local somos compreendidas”, declara L., de 35 anos, sobre o atendimento que sua filha M., de 17, recebe no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil Monteiro Lobato (CAPSI) em Santa Rosa. A unidade oferece atividades para crianças e adolescentes com diferentes tipos de transtornos mentais. Segundo a mãe da paciente, no local os atendidos se sentem à vontade, com acolhimento e sem preconceitos.

"Meu filho está aqui desde 2012, eu gosto muito da assistência oferecida. Aqui os pais e as mães são ouvidos. A equipe nos apoia e nos ensina a lidar com nossos filhos”, conta A., 37 anos, mãe de R., de 16.

A diretora do CAPSI, Erica Louredo, explica que o trabalho ocorre em articulação com toda a rede de Saúde e outras secretarias municipais, o que qualifica o atendimento e o acesso aos dispositivos de saúde mental. Ela também conta que, além do atendimento individual, voltado para as necessidades de cada um, o dispositivo oferece atividades coletivas, como grupo de interação, estimulação precoce, oficina de jogos, grupo de observação diagnóstica, grupo de convivência, Projeto Plantar, oficina de capoeira, entre outros. O Centro também realiza atividades externas como visita aos museus, praças, atividades na praia e outros locais culturais.

“Nossas atividades promovem não só a inclusão da loucura, mas de todas as diferenças. Aqui falamos de tudo. Temos uma equipe muito cuidadosa e competente”, assegura a diretora.

O CAPSI possui 300 usuários cadastrados e conta com uma equipe composta por médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, acompanhantes domiciliares, farmacêutico, oficineiros, articulador de rede, coordenadora técnica, administrativos, supervisora, recepcionistas, auxiliar de serviços gerais e copeira.