Firjan abre laboratório do Senai Niterói para orientação profissional gratuita

Niterói - Que tal começar 2020 dando um pontapé na carreira profissional? Criatividade e inovação estão entre os pré-requisitos fundamentais para quem quer ingressar no mercado de trabalho. Pensando nisso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) - ligado à Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) - abre as portas de suas nove FabLabs (laboratórios de rede mundial desenvolvidos no Center for Bits and Atoms, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts) localizados em diferentes municípios fluminenses, incluindo Niterói. A ideia é que a população esclareça dúvidas sobre as profissões do futuro e sinta o gostinho de experimentar esse espaço de educação com inovação para prototipagem, que visa soluções viáveis para desafios reais da indústria e da sociedade.

O evento, que já acontece uma vez por semana na Casa Firjan, em Botafogo, será realizado uma vez por mês no Senai de Niterói, na Rua General Castrioto nº 460, no bairro do Barreto. Os encontros estão programados para 3 de abril, 8 de maio, 5 de junho, 7 de agosto, 4 de setembro, 2 de outubro e 6 de novembro. As inscrições são gratuitas pelo site www.firjansenai.com.br/palestras , mas as vagas são limitas (20 pessoas por dia e unidade). Além da internet, mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800 0231 231.



Como proposta pedagógica, os laboratórios com equipamentos de última geração focam na construção de conhecimentos por meio de projetos, desenvolvimento da criatividade e estímulo à inovação, aprendizagem em contexto, interdisciplinaridade (alunos de diferentes áreas), trabalho interativo e colaborativo (comunidades de aprendizagem). Destaque para a utilização de ferramentas de projetos como Design Thinking, Canvas e PITCH. Para ajudar na formação de multiprofissionais para um mercado tão exigente, além de os alunos terem acesso ao laboratório, o FabLab também tem cursos específicos com diferentes pré-requisitos e cargas horárias. Os laboratórios integram diversos ambientes: Criação e Desenvolvimento de Projeto Videoconferência e Reunião; Impressão e Digitalização 3D; Fresagem, Modelagem e Corte a Laser; e Acabamento e Finalização.

Os estudantes têm acesso a um ambiente com centenas de laboratórios interligados ao redor do mundo, que compartilham conhecimento trabalhando em parceria e em tempo real. Além disso, contam ainda com a sala do Pré-Acelera, especialmente projetada para servir como ambiente de coworking destinado a pesquisa e estudos, visando dar vida às ideias dos estudantes, ou seja, transformar os projetos integradores com potencial de inovação a serem capazes de conquistar o mercado.