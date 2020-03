MAC está entre as dez mais importantes obras arquitetônicas dos últimos 50 anos

Niterói - Uma das principais obras do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea foi incluído entre as dez construções mais influentes dos últimos 50 anos no mundo, listadas pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI) - organização americana com sede na Pensilvânia. Um dos pontos turísticos mais difundidos do país desde sua inauguração, em setembro de 1996, o monumento com sua forma futurista, semelhante a uma nave espacial, tornou-se um marco da arquitetura moderna internacional e um orgulho para a cidade. Foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2016 – seu grande presente de aniversário de 20 anos de fundação.

Construído sobre a posição privilegiada do mirante da Boa Viagem, com vista panorâmica de 360 graus da Baía de Guanabara, o museu promove exposições de obras dos mais importantes artistas brasileiros, além de manter uma exposição permanente de 1.217 itens do acervo do colecionador João Sattamini – a segunda maior coleção de arte contemporânea do Brasil – cuja volumosa e valiosa doação foi o motivo da sua construção. Iniciada quando Sattamini residia na Itália em 1966, a coleção reúne peças produzidas entre as décadas de 1950 e 1990 de autoria de João Carlos Goldberg, Frans Krajcberg, Tomie Ohtake, Abraham Palatnik, Mira Schendel e Carlos Vergara, entre muitos outros. O local conta também com outra mostra permanente constituída de centenas de peças presenteadas por artistas que realizaram exposições no museu.

O MAC possui ainda uma biblioteca com 40 mil publicações sobre arte moderna e contemporânea brasileira, entre livros, catálogos, teses e dissertações, revistas e multimeios, disponibilizados para consulta pública mediante cadastro. No subsolo do prédio ficam um auditório e um bistrô de alta gastronomia. Foram necessários cinco anos para erguer a obra, composta por quatro pavimentos, que juntos somam 16 metros de altura, em uma área de 2.500 metros quadrados. A partir da concretização deste projeto, a Prefeitura de Niterói convidou Niemeyer para realizar outros trabalhos na cidade. A série de intervenções urbanísticas que seguem uma faixa contínua na paisagem da cidade formam o chamado Caminho Niemeyer – onde o MAC é o centro das atenções e parada obrigatória de todos os turistas.

Cenário muito procurado por fotógrafos, servindo de pano de fundo para álbuns de noivos, debutantes e formandos, o MAC recebeu em 2016 um concorridíssimo desfile da marca internacional Louis Vuitton e invariavelmente é palco de atividades ligadas a movimentos culturais e socioassistenciais. No local também são desenvolvidos projetos educativos relacionados à educação artística para moradores de comunidades carentes.

“O MAC é uma das obras mais influentes do mundo porque ele é completo! Tem uma arquitetura icônica muito bem acolhida na paisagem urbana de Niterói e no entorno da Baía de Guanabara, abriga uma potente coleção de arte contemporânea brasileira e mantém uma sólida programação artística. A genialidade de Niemeyer, a beleza dessa paisagem e a força transformadora da arte fazem do MAC esse museu único. Sorte de Niterói”, enaltece Marcelo Velloso, atual diretor do museu.