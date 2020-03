Grande revelação do teatro brasileiro, Fabio Silvestre volta aos palcos em abril

Niterói – Promessa das artes cênicas nacionais, o niteroiense Fabio Silvestre está novamente em cartaz com a peça “Relatos Selvagens” no Teatro Miguel Falabella, no Rio. O sucesso das duas apresentações iniciais, realizadas no início de janeiro, motivou a reapresentação no dia 8 de abril.

O espetáculo faz parte do XVI Festival dos Alunos do Teatro Miguel Falabella, de conclusão de curso, onde Fabio fez sua formação artística. Foram quatro indicações, incluindo ator coadjuvante para o niteroiense, ganhando os prêmios de atriz principal – Camila Salomão – e melhor produção (categoria especial).

Com direção de Ana Luiza Folly, “Relatos Selvagens é uma adaptação para os palcos do filme homônimo de Damián Szifron. São oito esquetes apresentando situações onde o ser humano se encontra no limite da extrema raiva, beirando a loucura e perdendo o controle de seus atos.

Fabio tem no currículo cinco peças, entre elas três montagens de “O Auto da Compadecida”, e participações nas novelas “Malhação – Sonhos” e “Totalmente Demais”, além do programa de humor “Zorra Total”, todos os três da Rede Globo.

“Não é uma carreira fácil, confesso, porém é a única profissão que te transforma e não te limita. É isso que sinto quando subo no palco: libertação. Ser ator hoje é resistir todos os dias. A cultura merece ser valorizada e lutamos cada dia mais por isso. nessa peça em específico pude ser ‘várias pessoas’, experimentar e demostrar vários tipos de sentimento. É um texto bem impactante. Vale muito a pena assistir”, afirma o ator, cuja carreira pode ser acompanhada pelas redes sociais e canal de youtube com seu nome.

O Teatro Miguel Falabella fica na Av. Dom Hélder Câmara nº 5332, no bairro carioca do Cachambi. No elenco de “Relatos Selvagens”, além de Fabio Silvestre, estão André Gomes, Bárbara Chaves, Beto Rodrigues, Bianca Pimenta, Bob Neves, Bruno Miceli, Camila Salomão, Carol Rhoper, Edilson Santos, Gabriel Guilherme, Giulia Lunardi, Iris Titonel, Izabel Viana, Júlia Vitória, Karina Pereira, Kawan Azevedo, Laura Anne, Letícia Bráz, Marcus Montevini, Murilo Borges, Paula Santos, Rebeca Gonzalez, Rodrigo Bráz e Vitória Ancina.