Niterói - O artista plástico Rafael Matos está em cartaz na Sala de Cultura Leila Diniz, no Centro, com sua primeira exposição de quadros. A mostra "Janelas da Alma" traz 58 obras e é exemplo de como a arte pode superar desafios: paciente-residente do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ), Rafael expressa seus sentimentos em forma de pintura como parte de seu tratamento psicossocial.

“Estou me sentindo amado e acolhido, na certeza de que podemos ser felizes onde estivermos”, comemora Rafael, que é fã do artista mineiro Lydio Bandeira de Mello. “Desde os 16 anos, o Bandeira me ensinou a olhar para dentro e pintar o mundo imaginário que existe dentro de mim”.

A exposição foi organizada através de uma parceria da Fundação Municipal de Saúde de Niterói e da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

"Essa mostra é a consagração da evolução de Rafael como artista, que começou no desenho. Como o próprio artista diz, a arte é a expressão do indizível ao advertir que a palavra enlouquece. Em um processo sofrido e de superação, ele toma a palavra e nos apresenta essa sua obra que sempre apoiamos que fosse desenvolvida dentro do hospital”, conta o diretor do Hospital, Raldo Bonifácio.



Segundo o curador da mostra, Marcos Murtha, terapeuta ocupacional do Núcleo de Atividade Coletiva (NAC) do HPJ, a obra de Rafael passou por várias etapas.



“Percebemos a evolução que vai desde obras mais escuras até as atuais, em que ele está usando cores mais vibrantes. Acaba sendo uma inspiração para outros usuários quando transmite seus ensinamentos, usando outros pacientes como modelos para seus quadros. Para seu tratamento, a arte é uma forma de libertação”, destaca ele.



A exposição fica em cartaz até dia 30 de janeiro, sempre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. A entrada é franca e a classificação etária é livre. A Sala de Cultura Leila Diniz fica na Rua Prof. Heitor Carrilho nº 81, no centro de Niterói - telefone: 2717-5299.



“Cada exposição é como um filho que a nossa equipe da área de Comunicação e Produção Cultural abraça, e não seria diferente com esse trabalho lindo do Rafael, que comprova que a arte é para todos", resume Renata Palmier, gestora da Sala de Cultura Leila Diniz.