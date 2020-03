Niterói - A Praça César Tinoco, no Ingá, ganhou um monumento histórico em homenagem ao jurista, acadêmico e desembargador Jorge Fernando Loretti. A homenagem é promovida pela Prefeitura de Niterói, município em que Dr. Loretti – carioca de nascimento – viveu e faleceu, em 13 de maio de 2016, aos 91 anos. O busto de bronze é obra do artista plástico niteroiense Rodrigo Pedrosa encomendada pela Fundação de Arte de Niterói (FAN).



Na inauguração solene realizada na quinta-feira, Ricardo Loretti, neto do homenageado, lembrou a trajetória do avô, que foi membro da Academia Fluminense de Letras e da Academia Niteroiense de Letras (presidindo esta última mais de uma vez), integrou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto dos Advogados Brasileiros seccional Rio de Janeiro. Desembargador por 17 anos do TJ-RJ, de onde foi presidente, dedicou-se também ao magistério, sendo da Universidade Federal Fluminense (UFF) professor titular do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito, membro do Conselho Universitário de Ensino e Pesquisa e diretor do Centro de Estudos Sociais Aplicados, além de consultor jurídico - tendo, inclusive, estado da liderança do movimento que transformou a faculdade em universidade.



“É um reconhecimento lindo, pois ele era um homem de uma mente brilhante, com grande oratória e um humor único. Tenho muito orgulho de tê-lo conhecido e carregar seu sobrenome”, exclamou a sobrinha, a advogada Cecília Loretti.



Loretti iniciou sua carreira política ao lado do ex-governador Roberto Silveira, seu colega na Faculdade de Direito de Niterói, despontando como grande orador. Presidiu a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Fluminense dos Estudantes (UFE). Colou grau de bacharel em 1946 e em seguida fez o doutorado na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro. Foi secretário de governo de Roberto Silveira e, depois, de Badger Silveira. No governo de Marcelo Alencar, foi secretário estadual de Justiça.



Morou a vida toda no Ingá, na mesma casa da Rua Paulo Alves. Dono de uma memória e de um saber jurídico, além de rara inteligência, era respeitadíssimo pelo seu vasto conhecimento.



“Ele foi um grande magistrado, de um grande político e de um grande literato e acadêmico, era um grande niteroiense apaixonado por Niterói. Tinha uma biblioteca pessoal com um acervo extraordinário e, além dessa homenagem, eu já vinha conversando com dona Cléa, viúva do Dr. Loretti, para levar esse acervo para o Memorial Roberto Silveira, no Caminho Niemeyer, e criar ali uma biblioteca com o nome dele”, lembrou o prefeito Rodrigo Neves.