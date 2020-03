Niterói - A Prefeitura intensificou a fiscalização nas vias públicas do Centro para verificar o uso das vagas exclusivas a idosos e deficientes. Dois veículos foram autuados na quarta-feira de acordo com o Decreto Municipal 10.636/09, por estarem estacionados irregularmente, sem o cartão de direito. A ação, realizada pela Coordenadoria de Acessibilidade e pela Nittrans, vistoriou 35 vagas.



“Ações como essas são fundamentais para conscientizar as pessoas sobre a importância de respeitar as vagas prioritárias e mostrar que elas são vagas garantidas por lei e todos devem respeitá-las”, pontuou o coordenador municipal de Acessibilidade, Salomão Vianna.



O desrespeito às normas de uso das vagas especiais, segundo os artigos 181 XX e 258 I do CTB, incorre em infração gravíssima, com perda de sete pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 293,47, respectivamente.



Para estacionar nas vagas especiais, o condutor deverá deixar o Cartão de Estacionamento para Vaga Especial (CEVE) em local visível no interior do veículo de maneira que o agente, no momento da fiscalização, possa comprovar que a vaga esteja sendo utilizada por uma pessoa com deficiência. Também se configura infração, com aplicabilidade das sanções previstas em lei, o veículo que estiver com o CEVE fora da validade, por isso é importante se observar o período para a renovação do cartão.



O CEVE tem validade em todo o território nacional e é concedido pela Nittrans após ser solicitado diretamente na Coordenadoria de Acessibilidade, na Praça Fonseca Ramos, s/nº, Centro, quinto andar. O interessado deve apresentar laudo médico, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e documento do veículo.