Niterói - O Senac Niterói lança novos cursos de qualificação profissional neste primeiro semestre nas áreas de gastronomia, saúde, hotelaria, idiomas e eventos. A maioria das aulas inicia ainda em março. Informações sobre valores e documentação podem ser obtidas no site www.rj.senac.br, pelo e-mail: niteroi@rj.senac.br, telefone 3214-1717 ou WhatsApp 99434-3546. As matrículas são realizadas diretamente na unidade, que fica na Rua Almirante Teffé nº 680, Centro.

Entre as novidades, há turmas de Culinária Japonesa - Sushi e Sashimi - para quem busca uma especialização gastronômica; Inglês Básico 1, para quem precisa iniciar seus conhecimentos no idioma; de Organizador de Eventos, para quem pretende trabalhar com festas, cerimoniais e eventos corporativos; de Primeiros Socorros, como um primeiro passo na área da saúde; e de Técnicas para Taifeiro Offshore, que permite ao profissional de hotelaria a oportunidade de ampliar sua área de atuação e trabalhar em plataformas de petróleo.



O Senac atua há 74 anos na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.