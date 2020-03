Niterói é a primeira cidade do estado do Rio em saneamento básico. Um levantamento do Instituto Trata Brasil divulgado nesta semana mostra que a cidade alcançou 95,34% de esgoto e 100% de água tratados para a população. O estudo aborda os indicadores de água e esgotos nas maiores cidades do país com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), divulgado anualmente pelo Ministério das Cidades.



“Isso é resultado dos investimentos que ultrapassam R$ 150 milhões desde 2013. Já atingimos o índice de 100% de abastecimento de água no município e chegaremos, ainda este ano, a 100% de esgoto coletado e tratado com a construção de mais uma Estação de Tratamento de Esgoto, o que vai universalizar a cobertura de saneamento”, assegura o prefeito.



A pesquisa do Instituto Trata Brasil busca mostrar os desafios que o país ainda enfrenta para cumprir com os compromissos nacionais e internacionais em água tratada, coleta e tratamento de esgoto. De acordo com os compromissos internacionais assinados, sobretudo com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em 2015, o Brasil está comprometido em universalizar o saneamento básico até 2030. Porém, no novo Ranking Nacional do Saneamento Básico baseado nos 100 maiores municípios do Brasil, os indicadores de acesso à água e esgotamento sanitário apontam estagnação no país.



Em janeiro deste ano, a Prefeitura de Niterói apresentou o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) em audiência pública na Câmara de Vereadores. O documento estabelece metas de curto, médio e longo prazos para melhorar o atendimento dos serviços de saneamento básico e, principalmente, garantir a universalização do acesso de toda a população aos serviços que são essenciais à adequada qualidade de vida e saúde pública. Com quatro frentes de atuação – abastecimento de água, coleta de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem – o planejamento dá ênfase, sobretudo, às considerações sobre drenagem dos rios, valões e lagoas da cidade. A ideia é, neste primeiro momento, cadastrar toda a área do primeiro distrito – Centro, Zona Sul e Zona Norte da cidade.

A cidade também conquistou, por dois anos seguidos, expressivos resultados no ranking da Universalização do Saneamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), que colocou Niterói como o único município de grande porte do estado rumo à universalização do saneamento. Niterói obteve pontuação máxima em quatro dos cinco quesitos avaliados.



“Temos 100% da cidade com abastecimento de água potável. Estamos próximos de atingir a universalização do esgotamento sanitário e somos a primeira cidade no Estado e a segunda melhor cidade do país em gestão de resíduos sólidos, e agora estamos com maior foco na drenagem urbana", analisa a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa.