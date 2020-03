Sucesso nacional, niteroiense João Gabriel canta sertanejo no Centro Petrobras

Niterói - Uma das maiores revelações do sertanejo e o primeiro artista do eixo Rio-Niterói a fazer sucesso nacional no gênero, o niteroiense João Gabriel é a atração da Sala Nelson Pereira dos Santos, no Centro Petrobras de Cinema, em São Domingos, no fim de semana de 14 e 15 de março, às 20h. Com o espetáculo "João Gabriel no Morro", o cantor promete mostrar como conquistou o país.



João Gabriel começou a cantar aos oito anos de idade, apresentando-se no Haras São Sebastião e junto à banda Cartão Postal, no Baile da Terceira Idade do Clube Canto do Rio. Tal sucesso chamou a atenção de jornais, revistas e emissoras de TV, que logo deram destaque a esse precoce talento. Aos nove anos, recebeu um convite da Prefeitura do Rio de Janeiro para fazer a abertura do show da cantora Selma Reis na Praia do Arpoador, no Projeto Som nas Ondas, para aproximadamente 20 mil pessoas.



De lá para cá, João Gabriel lançou seis álbuns. O CD "Mais de Mim", de 2016, conta com a participação de referências da música sertaneja brasileira como João Bosco & Vinícius na música "Coloca Aí no Viva Voz", Maiara & Maraísa na música "Amanhã Tem Mais" e Thaeme & Thiago na música "Dois Idiotas". Mais recentemente, emplacou a canção “Eu Quero sempre Mais” na trilha sonora da novela global “O Outro Lado do Paraíso”.



O cantor niteroiense conta hoje com mais de 10 milhões de visualizações no YouTube, 704 mil curtidas no Facebook e 260 mil seguidores no Instagram. Em agosto de 2019, ele lançou nas plataformas digitais o seu primeiro EP/DVD digital, "João Gabriel no Morro", via Universal Music. O artista apresentou o show de lançamento no Morro da Urca, o mesmo cartão postal carioca onde foi gravado o trabalho.

A Sala Nelson Pereira dos Santos fica no Centro Petrobras de Cinema, com entrada pelo Reserva Cultural, na Rua Visconde do Rio Branco nº 880, em São Domingos - telefone: 97140-0379. A classificação etária é livre. Os ingressos custam R$ 80, com direito à meia entrada os estudantes, portadores de deficiência e idosos devidamente identificados.