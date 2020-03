Cine Icaraí: Prefeitura conclui plano de revitalização, a ficar pronta em 2021

Niterói - A primeira etapa de elaboração do projeto de revitalização do Cinema Icaraí foi concluída e aprovada pelo Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio. Em maio será publicada a contratação das obras de restauro do prédio, que é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). Ele terá uma sala de espetáculos (teatro, shows e apresentações de orquestras) com 300 lugares, que também poderá ser usado como sala de cinema, aumentando sua capacidade para 400 espectadores (acrescentando os 100 assentos no mezanino). Além dessa sala principal, o local vai abrigar ainda outras duas salas de projeção, com capacidades para 160 e 58 lugares.

Como a Prefeitura já anunciou, o novo centro cultural abrigará a sede da Orquestra Sinfônica da UFF, o que é uma antiga reivindicação de músicos, professores e profissionais ligados ao meio cultural. Para isso, o projeto de revitalização do espaço incluiu salas de ensaio e outras instalações para uso dos músicos. Em outro espaço haverá quatro restaurantes, sendo um no andar térreo e outros três no novo terraço do prédio, com vista panorâmica para a Praia de Icaraí. A reforma prevê a revitalização da fachada, com a recomposição do modelo original, bem como dos pisos, paredes e tetos, além das esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e de transmissão de dados.

Em 2001, o prédio do Cinema Icaraí foi desapropriado e incorporado ao patrimônio da universidade e, em 2006, encerrou as atividades quando era administrado pelo Grupo Severiano Ribeiro. Ficou fechado desde então. Em junho do ano passado, o prefeito Rodrigo Neves e o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega, assinaram o termo de cessão de uso do Cinema Icaraí para fins culturais por 40 anos. Um mês depois, o reitor entregou a chave do imóvel ao prefeito. A previsão da prefeitura é reabrir o espaço totalmente reformado em 2021.

Niterói foi uma das primeiras cidades brasileiras a ter projeção de filmes em 1897, quando os cinematógrafos itinerantes usavam para projeções as paredes das construções ou telas improvisadas ao ar livre - como aconteceu em 1907, no Jardim Icaraí, hoje Praça Getúlio Vargas, o Cinematógrafo Icarahy. Em 1916, as exibições de filmes no bairro adquiriram sua primeira sede, com a construção de uma casa na mesma área do atual prédio do Cinema Icaraí. Somente na década de 1940 essa casa foi demolida, dando lugar à construção do prédio atual.