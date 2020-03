Prefeito decreta emergência pública em saúde e amplia prevenção ao coronavírus

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves decretou estado de emergência em saúde pública na cidade nesta segunda-feira, como prevenção ao avanço do coronavírus. O decreto, que será publicado nesta terça-feira, traz ainda uma série de medidas adicionais para impedir a disseminação da Covid-19. Foi determinado o fechamento à visitação, por 20 dias, de espaços públicos como Museu de Arte Contemporânea (MAC), Campo de São Bento, hortos do Fonseca e do Barreto, Centros de Atendimento aos Turistas (CATs), Parque da Cidade e Parque das Águas. Também foi decidido que todos os servidores com mais de 60 anos fiquem em casa e trabalhem de sistema de "home office" (em casa) quando possível. Atualmente, a Prefeitura tem 791 funcionários nessa situação.

“Além das graves implicações na saúde, o novo coronavírus também terá impactos enormes na economia. Se o país tinha projeção de crescer 1,5%, vai crescer 0%. Mas, assim como tivemos outras crises em Niterói, como a crise fiscal do início do mandato e a da Segurança Pública, vamos sair mais fortes dessa situação, como saímos das demais. Teremos três meses de guerra”, prevê Rodrigo Neves.

O governo municipal também divulgou outras iniciativas, como a suspensão das férias dos servidores da saúde, de cirurgias eletivas e de prova de vida de aposentados e pensionistas. Outra ação será a publicação de diretrizes para o transporte público com conjunto de regras de higienização e limpeza de ônibus, táxis e carros de aplicativo na cidade.



“O governo está tomando todas as medidas necessárias, como suplementação orçamentária, compra de insumos e equipamentos como máscaras, álcool em gel e capotes para profissionais que lidam com essa epidemia, abertura de leitos, capacitação de profissionais da saúde, suspensão das férias e das cirurgias eletivas”, informa o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, reforçando a importância do isolamento social, da suspensão das aulas, do fechamento de parques e áreas públicas para evitar aglomerações, além das medidas de higiene pessoal como a lavagem constante das mãos.



“A conscientização da população é determinante neste momento porque a situação é grave. É fundamental que o cidadão se engaje nessa luta contra a disseminação do vírus”, dispara o secretário.



As medidas foram anunciadas durante o 15º Encontro de Gestores da Prefeitura de Niterói – reunião trimestral onde secretários e presidentes de autarquias apresentam o cumprimento dos objetivos estabelecidos para o ano. Atualmente, 27% das metas já foram atingidas.

No sábado, o Gabinete de Crise instituído pelo prefeito já havia determinado a suspensão das aulas da rede pública de Niterói, inicialmente por 15 dias, e de todos os eventos culturais e esportivos, além de feiras de artesanato e de produtos orgânicos. Também foi autorizada a suplementação orçamentária para a área da Saúde para assegurar recursos na luta contra o vírus. Os valores estão sendo calculados. Para mitigar os efeitos econômicos provocados pela pandemia, Rodrigo Neves anunciou o adiamento do pagamento de ISS para todos os setores pelo prazo de três meses.

O prefeito e o secretário municipal de Saúde participaram, na tarde desta segunda-feira, de uma reunião no Palácio Guanabara com os prefeitos da Região Metropolitana e o governador Wilson Witzel, que se comprometeu a atuar em conjunto com o município nas ações de retaguarda para a criação de leitos para eventuais pacientes da Covid-19 na região.

Niterói já segue a determinação do plano de contingência da Secretaria de Estado de Saúde. A rede municipal de Saúde conta com seis hospitais, dois serviços de pronto atendimento e o Serviço Móvel de Urgência (Samu). Na atenção básica são 56 unidades de saúde. O plano de contingência estadual prevê que o Município tenha 6 leitos de isolamento para o novo coronavírus nas unidades municipais, além dos leitos determinados nas unidades estaduais e federais. A Fundação Municipal de Saúde prevê, ainda, a abertura de novos leitos, além dos determinados no plano de contingência do Governo do Estado. Niterói tem apenas um caso importado confirmado.