Afac cancela agendamentos e monitorará pacientes no enfrentamento à Covid-19

Niterói - Seguindo as orientações do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria (Decau) da Fundação Municipal de Saúde no combate à pandemia do coronavírus, a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (Afac) suspenderá seus atendimentos pré-agendados por 15 dias a partir desta quarta-feira. Por ser uma unidade de referência em reabilitação visual no estado do Rio de Janeiro, no entanto, haverá um sistema de plantão, das 10h às 15h, para acolhimento de demandas pontuais e eventuais orientações. A instituição ainda fará um monitoramento telefônico dos pacientes regulares.

A oficina de prótese ocular também paralisará suas atividades e os atendimentos serão reagendados. O mesmo se dará com todos os programas da Afac. A presidente da associação, Kátia Castro Correa Pires, alerta que o prazo de 15 dias, dependendo da orientação das autoridades estadual e municipal, poderá ser estendido.

“Como tem sido dito, o esforço neste momento deve ser conjunto, e como temos pacientes com múltiplas deficiências, seria um risco manter nossos serviços”, avalia ela.

O encaminhamento de pacientes de outros municípios, que geralmente se deslocam em transportes coletivos, é outra demanda que foi suspensa. A associação hoje presta serviço a cerca de mil pacientes por mês. Como Centro Especializado de Reabilitação II (CER II), habilitado pelo Ministério da Saúde em 2014, realiza atendimentos tanto para o deficiente visual quanto para o intelectual. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2717-2822 ou 99821-8622. A Afac fica na Rua Padre Leandro nº 18, no bairro do Fonseca.